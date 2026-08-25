İzmir ve İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir ve İstanbul merkezli DEAŞ operasyonlarında 40 şüpheli yakalandı İzmir ve İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube müdürlüklerince, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen ve geçmiş dönemlerde örgüt adına faaliyet yürüttüğü yönünde haklarında bilgiler bulunan 27 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ile haklarında toplatma kararı bulunduğu tespit edilen kitaplara el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul merkezli 4 ilde operasyon

İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'ın finansal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'ın finansal yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde öldürülen örgüt mensuplarına finansman sağladığı ve örgüt adına para topladığı belirlenen Serdar Soylu ile para transferi gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler takibe alındı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliye yönelik, İstanbul'da 17 ve Kocaeli, Adana ile Adıyaman'da 1'er olmak üzere 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

