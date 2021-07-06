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İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına itilen 76 sığınmacı kurtarıldı

İzmir ve Aydın'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 76 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.

Mustafa Güngör   | 06.07.2021
İzmir ve Aydın'da Türk kara sularına itilen 76 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 10 sığınmacıyı kurtardı.

Yine ekiplerce Dikili ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 20 sığınmacı daha kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 46 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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