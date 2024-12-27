Dolar
35.21
Euro
36.72
Altın
2,617.14
ETH/USDT
3,320.00
BTC/USDT
94,491.00
BIST 100
10,025.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti
logo
Gündem

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Fırat Özdemir  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri müdürlüklerince, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İzmir Bölge Başkanlığının desteği ile söz konusu terör örgütü içerisinde faaliyet gösterenlerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 21'i tutuklandı, 4'üne ev hapsi verildi ve 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'nün yeniden yapılanması ve örgüte finansal kaynak sağlanması amacıyla yeni yöntem arayışında oldukları tespit edilen 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, 24 ve 25 Aralık'ta İzmir, Manisa, Aydın ve Zonguldak'taki adreslere düzenlenen baskında 34 şüpheli yakalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da yılbaşında uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin toplantı yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti
Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı
Karabük'te eğitimlerini tamamlayan 2 bin 140 uzman erbaş mezun oldu

Benzer haberler

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 21 şüpheli tutuklandı

"Yenidoğan çetesi" davasında hakkında tutuklama kararı bulunan sanık İstanbul'da yakalandı

İzmir'de trafik kazasında ölen liseli Yağmur son yolcuğuna uğurlandı

Interpol'ün aradığı terör örgütü DEAŞ şüphelisi İstanbul'da yakalandı

Interpol'ün aradığı terör örgütü DEAŞ şüphelisi İstanbul'da yakalandı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi
Sultanahmet'in sokak ressamı, çizimlerini duruşma salonuna taşıdı

Sultanahmet'in sokak ressamı, çizimlerini duruşma salonuna taşıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet