Dolar
21.47
Euro
23.03
Altın
1,958.25
ETH/USDT
1,816.00
BTC/USDT
25,770.00
BIST 100
5,372.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri ve sivil yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 9 ilde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Metin Aydemir  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, veri karşılaştırması neticesinde ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubu başka deliller de bulunan 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerden 3'ünün muvazzaf, 2'sinin eski asker, 17'sinin darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1'inin aktif görevde polis memuru olduğu belirtildi.

Askerlerden 1'inin binbaşı, 4'ünün astsubay rütbesinde olduğu da öğrenildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Rektör atamaları Resmi Gazete'de
Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı, Kılıç'a Büyükelçilik unvanı verildi
Samsun'da 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrikler sürüyor

Benzer haberler

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Kilis'te terör örgütü PKK/YPG operasyonunda 1 kişi yakalandı

Mardin merkezli 12 ilde terör örgütlerine yönelik operasyonda 20 şüpheli yakalandı

Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli'deki olaylarla ilişkin davada karar açıklandı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli'deki olaylarla ilişkin davada karar açıklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet