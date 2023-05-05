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İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 214'e yükseldi

İzmir merkezli 40 ilde internet üzerinden "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 266 şüpheliden 214'ü yakalandı.

Mustafa Güngör  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltı sayısı 214'e yükseldi

İzmir

Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 266 şüpheliyle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor.

İzmir merkezli 40 ilde yürütülen operasyon kapsamında gözaltı sayısı 214'e yükseldi.

Operasyon

İnternet arama sitelerinden "toplu ulaşım kartları", "telefon ve internet kartları", "fatura ödeme", "burs başvurusu" ve "vergi ödeme" gibi aramalar yapanları dolandırmak için sahte siteler kurarak "oltalama" yöntemiyle 450 kişiyi dolandırdıkları suçlamasıyla dün, 266 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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