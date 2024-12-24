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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi ilçesindeki patlayıcı üretim fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamalarda bulunacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor. Balıkesir’in Karesi ilçesinde patlayıcı üretim fabrikasında patlama meydana geldi. -VTR -
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İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Haydar Toprakçı  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
İzmir merkezli 4 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İzmir, Mersin, Adana ve Manisa'da örgüte fon topladığı gerekçesiyle 23 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

Polis ekiplerince 4 ilde 10 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerden 4 bin 110 dolar, 7 bin 205 avro, 434 bin 650 lira, 40 gram altın, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 6'sı serbest bırakıldı.

Ekipler, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


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