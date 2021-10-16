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İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey ve batı kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Zeynep Canlı   | 16.10.2021
İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren akşama kadar İzmir, Manisa ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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