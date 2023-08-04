İzmir Kınık'ta çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Izmir
İZMİR (AA) - İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kınık ilçesi Kalemköy Mahallesinde'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edilmeye başlandı.
Öte yandan Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde otluk makilik alanda çıkan yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.