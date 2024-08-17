İzmir Karşıyaka'daki orman yangınına müdahale gece görüşlü helikopterle sürüyor
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale gece de devam ediyor.
Izmir
Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına müdahale gün boyunca sürdü.
Havanın kararmasının ardından da süren çalışmalara gece görüşlü helikopter destek veriyor.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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