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İzmir'in Urla ilçesinde devam eden orman yangınına müdahale sürüyor
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İzmir Karşıyaka'daki orman yangınına müdahale gece görüşlü helikopterle sürüyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale gece de devam ediyor.

Halil Fidan  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
İzmir Karşıyaka'daki orman yangınına müdahale gece görüşlü helikopterle sürüyor

Izmir

Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına müdahale gün boyunca sürdü.

Havanın kararmasının ardından da süren çalışmalara gece görüşlü helikopter destek veriyor.

Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.


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