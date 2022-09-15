İzmir Foça'da makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'in Foça ilçesinde ağaçlandırma sahasının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.
İzmir
Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale başlatıldı.
Ağaçlandırma sahasının da hasar gördüğü yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.