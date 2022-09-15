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İzmir Foça'da makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Foça ilçesinde ağaçlandırma sahasının da bulunduğu makilik alanda yangın çıktı.

Halil Fidan   | 15.09.2022
İzmir Foça'da makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu ​​​​​​​yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale başlatıldı.

Ağaçlandırma sahasının da hasar gördüğü yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

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İzmir Foça'da makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor
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