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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Fethi Sekin'in şehadetinin 7. yılına özel klip

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını önlemeye çalışırken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin 7. yılı dolayısıyla video klip hazırladı.

Mustafa Güngör  | 05.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından Fethi Sekin'in şehadetinin 7. yılına özel klip

İzmir

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 5 dakikalık video klip, "Dün, bugün, yarın... Sonsuza kadar minnettarız." yazısıyla başlıyor.

Klip, Bayraklı ilçesindeki Şehit Fethi Sekin İlkokulunda bir öğretmenin, öğrencileriyle olan diyaloğuyla devam ediyor.

Saldırıda hayatını kaybeden mübaşir Musa Can'ın fotoğrafının da yer aldığı klip, Fethi Sekin'in yapay zekayla oluşturulmuş görüntüsüyle son buluyor.

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