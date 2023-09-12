İzmir Çeşme'de otluk alandaki yangın yaklaşık 19 saatte kontrol altına alındı
İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda etkili olan yangın yaklaşık 19 saatte kontrol altına alındı.
İzmir
Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte dün saat 15.05'te çıktığı belirtilen yangın, rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçradı.
Bölgeye, 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde çöplükte çıkan yangın otluk alana sıçradı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 11, 2023
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor https://t.co/4qe8A00YQF pic.twitter.com/tADRbUl66R
Yangın, ekiplerin yaklaşık 19 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.