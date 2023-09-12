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İzmir Çeşme'de otluk alandaki yangın yaklaşık 19 saatte kontrol altına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, otluk alanda etkili olan yangın yaklaşık 19 saatte kontrol altına alındı.

Haydar Toprakçı  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
İzmir Çeşme'de otluk alandaki yangın yaklaşık 19 saatte kontrol altına alındı

İzmir

Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte dün saat 15.05'te çıktığı belirtilen yangın, rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçradı.

Bölgeye, 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 19 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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