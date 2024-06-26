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İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları yarım gün iş bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasındaki sosyal denge tazminatını içeren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerindeki uzlaşmazlık nedeniyle memurlar yarım gün iş bıraktı.

Tezcan Ekizler  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları yarım gün iş bıraktı Fotoğraf: Berkan Çetin - AA

İzmir

Kültürpark'taki 1 No'lu hol önünde bir araya gelen Tüm Bel-Sen üyeleri, burada bulunan belediye hizmet binalarını dolaştı, sosyal denge tazminatına yönelik taleplerinin karşılanmasını istedi.

Yarım gün iş bırakan grup daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı'na katılacağı Kordon'daki İZTO binasına kadar yürüdü.

Memurlar, yürüyüş esnasında ve İZTO binası önünde sık sık slogan attı. Çevik kuvvet polisi de İZTO binası çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, gazetecilere, Tugay'ın seçim döneminde büyükşehir memurlarına verdiğini sözleri yerine getirmesini beklediklerini söyledi.

Bu arada İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener tarafından karşılanan Tugay'ın binaya girişi sırasında sendika üyesi memurlar slogan atmaya devam etti.

Başkan Tugay'ın gruba el sallayarak yanıt verdiği görülürken, polis ekipleriyle memurlar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

TİS görüşmeleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen TİS görüşmelerinde sosyal denge tazminatında uzlaşı sağlanaması üzerine memurlar, 12 Haziran'dan bu yana zaman zaman Kültürpark'ta eylem yapıyor.


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