İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Koç, Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Zafer Serkan Koç'un cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedildi.
Tolga Karakurum
28 Ağustos 2026•Güncelleme: 28 Ağustos 2026
Fotoğraf: Tolga Karakurum / AA
Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Koç için ilçeye bağlı Bakımlı Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Vali Vekili Ali Yılmaz, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Savcısı Osman Teke ile vatandaşlar katıldı.
Hakim Zafer Serkan Koç'un cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.