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İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı

İzmir Adliyesine yönelik 2017'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen, polis memuru Sekin ile adliye personeli Can'ın şehit olduğu saldırıda kullanılan bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.

Meriç Ürer   | 12.10.2021
İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısında kullanılan bombaları temin eden zanlı yakalandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eylem sonrasında ölü ele geçirilen 2 teröristin bulunduğu bölge ve üst aramasında ele geçirilen el bombaları, TNT bomba malzemeleri ve kalaşnikof marka tüfek fişeklerini Mardin'e getirerek olayın faillerine teslim eden zanlıya operasyon düzenlendi.

Suriye uyruklu terör örgütü mensubu "Delil Azzo" kod adlı Delil Hıso 4 Ekim'de gözaltına alındı. İzmir'de gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheli, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin ayrıca Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2015'te güvenlik güçlerine yönelik 3 bombalı eylem ile zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırıya iştirak ettiği saptandı.

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 9 kişi yaralanmıştı.

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