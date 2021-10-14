İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir
İzmir'in Dikili, Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 67 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, komutanlığa bağlı bot ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar kapsamında 13 Ekim'de Dikili açıklarında 21, Çeşme açıklarında 33, Menderes açıklarında 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklu 67 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.