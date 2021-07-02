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İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı.

Yusuf Soykan Bal   | 02.07.2021
İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

İzmir

Çeşme açıklarında iki can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen can sallarındaki 26 kişi kurtarıldı.

Söz konusu sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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