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İTÜ'de geçici kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler KYK yurduna yerleştirildi

İstanbul Teknik Üniversitesi, (İTÜ) geçici kız öğrenci yurdunun depreme dayanıksız olması nedeniyle boşaltıldığını ve öğrencilerin KYK yurduna yerleştirildiğini duyurdu.

Semra Orkan  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
İTÜ'de geçici kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler KYK yurduna yerleştirildi

İstanbul

İTÜ'den yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra İTÜ yurtlarında kalan öğrenciler ve aileleri tarafından, yurt binaları başta olmak üzere üniversitedeki binaların depreme dayanıklı olup olmadığına ilişkin inceleme yapılması ve rapor hazırlanmasının talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu amaçla üniversitenin, ilgili bakanlıkla mevcut yurt ve fakülte binalarını kontrol etmeye başladığı vurgulanarak, "Yapılan incelemeler sırasında geçici kız öğrenci yurdu binasının depreme dayanıksız olduğu ve boşaltı|masının gerektiği anlaşılmıştır. Geçici kız öğrenci yurdundaki öğrencilerimiz için üniversite yerleşkelerimizdeki mevcut yurtlar ve konukevinde yer olmadığından dolayı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile görüşülerek, KYK yurdundan yer talep edilmiş ve öğrencilerimiz geçici olarak KYK yurduna yerleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Yurtların yanında üniversite binalarında da depreme dayanıklılık açısından kontrollerin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Yurtlarımızda yer açıldığında öğrencilerimiz en kısa sürede yeniden İTÜ yurtlarına yerleştirilecektir." denildi.

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