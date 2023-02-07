Dolar
18.82
Euro
20.22
Altın
1,878.03
ETH/USDT
1,670.70
BTC/USDT
23,200.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da depremzede vatandaşlara konaklama imkanı sağlanması amacıyla yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde depremde yıkılan alanlarda ekipler arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından yaklaşık 40 saat sonra anne baba ve ikiz çocukları kurtarıldı. VTR
logo
Gündem

İtfaiye eri enkazdan çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını verdi

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'ta enkaz altından çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını verdi.

Cihan Okur   | 07.02.2023
İtfaiye eri enkazdan çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını verdi

Amasya

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle Kahramanmaraş'a giden Merzifon Belediyesi itfaiye ekipleri, Trabzon Caddesi'nde bir apartmanın enkazından yaşlı bir adamı sağ çıkardı.

Bir itfaiye eri, yalın ayak olduğunu gördüğü yaşlı adama kendi botlarını çıkararak giydirdi.

Görüntülerde yaşlı adamın 'Sen ne yapacaksın?' sorusuna itfaiye erinin "Sen bizi düşünme, biz giyeriz bir şey." cevabını görülüyor.

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan yaşlı adam 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Merzifon Belediyesi İtfaiye Müdürü Yetkin Aydıner, tüm güçleriyle göçük altında kalanları kurtarmaya alıştıklarını, şimdiye kadar 2 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Adıyaman’dan sevk edilen yaralı vatandaşlar Ankara’ya getirildi
Depremin acısını yaşayan Ercişlilerin depremzedelere yardımı sürüyor
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 11 kişiyi enkaz altından kurtardı
Bolu'daki off-road tutkunları, 30 arazi aracıyla deprem bölgesine hareket etti
Kuzey Marmara ve TEM otoyollarında trafik yoğunluğu oluştu

Benzer haberler

Depremin acısını yaşayan Ercişlilerin depremzedelere yardımı sürüyor

Depremin acısını yaşayan Ercişlilerin depremzedelere yardımı sürüyor

Bolu'daki off-road tutkunları, 30 arazi aracıyla deprem bölgesine hareket etti

Prof. Dr. Sözbilir'den Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Adıyaman’dan sevk edilen yaralı vatandaşlar Ankara’ya getirildi

Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Adıyaman’dan sevk edilen yaralı vatandaşlar Ankara’ya getirildi
Hatay'da depremden 39 saat sonra 10 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Hatay'da depremden 39 saat sonra 10 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
İtfaiye eri enkazdan çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını verdi

İtfaiye eri enkazdan çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet