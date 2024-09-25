İtalya Başbakanlığı, Meloni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştüğünü açıkladı
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orta Doğu'da giderek güçleşen durum ile Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün desteklenmesi konusundaki ortak taahhüdü ele aldığı bildirildi.
Roma
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu için New York’ta bulunan Meloni'nin burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü belirtildi.
Açıklamada "Görüşmenin merkezinde, Orta Doğu'da giderek zorlaşan durumun yanı sıra, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve adil ve kalıcı bir barış arayışının desteklenmesi konusundaki ortak taahhüt vardı. " ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, "İkili ilişkiler bağlamda, ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla iki hükümet arasında bir zirve ve bir İş Forumu’nun en kısa sürede toplanması yönündeki ortak istek yinelendi." ifadesi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.