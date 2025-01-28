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İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Scheurer, Türk Kızılaya kan bağışı yaptı

İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Ayşe Karaosmanoğlu, Tuğba Altun  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Scheurer, Türk Kızılaya kan bağışı yaptı Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Scheurer ve eşi ile büyükelçilik çalışanları, kan bağışı konusunda farkındalık yaratmak için Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada kan bağışında bulunan Büyükelçi Scheurer, herkesin bir gün kana ihtiyaç duyabileceğinden dolayı bağış yapmanın önemine işaret ederek, "Çünkü bu hayat. Kan bağışı, iyileşme sürecinde önemli. Bu, ilk adım." dedi.

Scheurer'in eşi Farin Scheurer de Türkiye'de kan bağışında bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Alper Küçük ise herkesin ihtiyaç duyabileceği kanın, kaynağı insan olan bir ilaç olduğundan bahsederek, "Kızılay kan hizmetleri, en önemli faaliyet alanlarından bir tanesidir. Bugün burada İsviçre Büyükelçisi Scheurer'i ağırlıyoruz. Türkiye ve İsviçre arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılı bağlamında başlayan bir etkinlik dizisinin birincisini kan bağışıyla yapmak istediler." diye konuştu.

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