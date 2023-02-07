Dolar
18.83
Euro
20.13
Altın
1,866.43
ETH/USDT
1,635.30
BTC/USDT
22,940.00
BIST 100
4,638.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İskenderun Limanı'nda deprem sonrası konteynerlerin bulunduğu bölgede çıkan yangın sürüyor. Hatay'da anne ve iki kızı depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra kalbi duran kız, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndü. - VTR
logo
Gündem

İsviçreli ve Fransız gönüllüler, Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılacak

İsviçreli ve Fransız gönüllülerden oluşan Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR-GIS) isimli arama kurtarma ekibi, Cenevre'den Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

Muhammet İkbal Arslan   | 07.02.2023
İsviçreli ve Fransız gönüllüler, Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılacak Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Cenevre

İsviçreli ve Fransız gönüllülerden oluşan Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR-GIS) isimli arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'de devam eden çalışmalara destek olmak amacıyla Cenevre'den Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.

15 kişilik USAR-GIS heyeti, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla Adana'ya hareket etti. Arama kurtarma ekibi, yaklaşık 1,5 tonluk yardım malzemesi, ilaç ve çalışmaları esnasında kullanacakları ekipmanları yanında götürdü. THY, ekip ve malzemeleri ücretsiz taşıdı.

USAR-GIS üyesi doktor Lambert Anne, AA muhabirine, "Adana'dan sonra hangi şehre gideceğimizi bilmiyoruz. Başka şehirlere de gidebiliriz. Şu an için 7 gün Adana'da kalacağız. Muhtemelen bu süreden daha fazla kalabiliriz, henüz bilmiyoruz. Ben doktorum, ekibimizde 2 doktor ve 2 hemşire var. Diğerleri kurtarma ekibi ve bir de arama köpeğimiz var." dedi.

Geçen yıl Polonya'ya da arama kurtarma ekibi olarak gittiklerini hatırlatan Anne, yaptıkları işten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Ekibin bir diğer üyesi, bankacı Philippe Zuberbuhler, böyle bir yardım organizasyonuna dahil olmaktan gurur duyduklarını, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu ve THY ile yaptıkları etkin işbirliği sayesinde Adana'ya gidebildiklerini söyledi.

Zuberbuhler, "Ekip olarak görevimize çok konsantre olduk. Elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olacağız. Adana'da 7 gün kalacağız, bu süreyi uzatabiliriz. Daha fazla kalmamız halinde, ihtiyaç duyarsak ekibimizin diğer üyelerini de çağırabiliriz." diye konuştu.

Genel olarak enkaz altında kalan kişileri kurtardıklarını aktaran Zuberbuhler, bunun için bir de kurtarma köpeklerinin olduğunu ve köpeklerini de Adana'ya da götürdüklerini aktardı.

Zuberbuhler, "Aslında bankacıyım. Ben ve ekip arkadaşlarım, arama kurtarma işini gönüllü olarak yapıyoruz. Göreve gittiğimizde yıllık izinlerimizi kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

Daha önce başka ülkelerde de görev yaptıklarını anımsatan Zuberbuhler, Haiti, Nepal, Sri Lanka, Pakistan ve Ukrayna'ya da enkaz altındaki insanları kurtarmak için gittiklerine değindi.

USAR-GIS heyetinin, İstanbul aktarmalı olarak akşam saatlerinde Adana'ya ulaşması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SunExpress, bilet fiyatlarını 100 TL'ye sabitledi
Esnaf ve fırıncılar deprem bölgesinin ekmek ihtiyacını karşılamak için işbirliği yaptı
Kapadokya Havalimanı'ndan havalanan 17 askeri helikopter deprem bölgesine hareket etti
Ticaret Bakanı Muş: Enkaz altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır
MEB'den 10 ildeki depremzedelere barınma ve yemek hizmeti

Benzer haberler

İsviçreli ve Fransız gönüllüler, Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılacak

İsviçreli ve Fransız gönüllüler, Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet