İsviçreli ve Fransız gönüllüler, Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılacak
İsviçreli ve Fransız gönüllülerden oluşan Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR-GIS) isimli arama kurtarma ekibi, Cenevre'den Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.
Cenevre
İsviçreli ve Fransız gönüllülerden oluşan Kentsel Arama ve Kurtarma (USAR-GIS) isimli arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'de devam eden çalışmalara destek olmak amacıyla Cenevre'den Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı.
15 kişilik USAR-GIS heyeti, Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçağıyla Adana'ya hareket etti. Arama kurtarma ekibi, yaklaşık 1,5 tonluk yardım malzemesi, ilaç ve çalışmaları esnasında kullanacakları ekipmanları yanında götürdü. THY, ekip ve malzemeleri ücretsiz taşıdı.
USAR-GIS üyesi doktor Lambert Anne, AA muhabirine, "Adana'dan sonra hangi şehre gideceğimizi bilmiyoruz. Başka şehirlere de gidebiliriz. Şu an için 7 gün Adana'da kalacağız. Muhtemelen bu süreden daha fazla kalabiliriz, henüz bilmiyoruz. Ben doktorum, ekibimizde 2 doktor ve 2 hemşire var. Diğerleri kurtarma ekibi ve bir de arama köpeğimiz var." dedi.
Geçen yıl Polonya'ya da arama kurtarma ekibi olarak gittiklerini hatırlatan Anne, yaptıkları işten mutluluk duyduğunu ifade etti.
Ekibin bir diğer üyesi, bankacı Philippe Zuberbuhler, böyle bir yardım organizasyonuna dahil olmaktan gurur duyduklarını, Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu ve THY ile yaptıkları etkin işbirliği sayesinde Adana'ya gidebildiklerini söyledi.
Zuberbuhler, "Ekip olarak görevimize çok konsantre olduk. Elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olacağız. Adana'da 7 gün kalacağız, bu süreyi uzatabiliriz. Daha fazla kalmamız halinde, ihtiyaç duyarsak ekibimizin diğer üyelerini de çağırabiliriz." diye konuştu.
Genel olarak enkaz altında kalan kişileri kurtardıklarını aktaran Zuberbuhler, bunun için bir de kurtarma köpeklerinin olduğunu ve köpeklerini de Adana'ya da götürdüklerini aktardı.
Zuberbuhler, "Aslında bankacıyım. Ben ve ekip arkadaşlarım, arama kurtarma işini gönüllü olarak yapıyoruz. Göreve gittiğimizde yıllık izinlerimizi kullanıyoruz." şeklinde konuştu.
Daha önce başka ülkelerde de görev yaptıklarını anımsatan Zuberbuhler, Haiti, Nepal, Sri Lanka, Pakistan ve Ukrayna'ya da enkaz altındaki insanları kurtarmak için gittiklerine değindi.
USAR-GIS heyetinin, İstanbul aktarmalı olarak akşam saatlerinde Adana'ya ulaşması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.