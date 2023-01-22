İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepkiler sürüyor
İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması birçok ilde protesto edildi.
Ankara
Kars'ta Evliya Camisi önünde bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.
Toplanan grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Kars Şubesi Başkanı Uğur Şen, olayın, Kur'an-ı Kerim'e yapılan bir nefret suçu olduğunu söyledi.
Eskiden beri terörle kol kola gezen, Türkiye düşmanlığını siyaset zanneden İsveç'i bu tehlikeli tutumdan bir an önce vazgeçmeye çağırdıklarını dile getiren Şen, şunları kaydetti:
"Müslümanları hedef gösteren, kutsal değerlere hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eylem, ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü ifadesiyle asla geçiştirilemeyecek bir durumdur. Bu eylem aynı zamanda İslamofobinin, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'yı ne denli işgal ettiğinin de bir göstergesidir. Biz Müslümanlar olarak kutsal değerleri canımızdan aziz bilir, kutsal değerlerimize karşı yapılan en ufak bir saygısızlığı bile asla kabul edemeyiz."
Erzincan
Erzincan'da İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi.
Erzincan'da öğle namazı sonrası Cami-i Kebir Camisi bahçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, tekbir getirip Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini gerçekleştiren ve olaya izin verenlere tepki gösterdi.
Grup adına açıklama yapan Erzincan STK Platformu Dönem Sözcüsü Emrah Kardeş, kendisini sözde demokrasi ve özgürlük havarisi olarak gören Avrupa ülkelerinin, Müslümanlara karşı yapılan saldırılarda hiçbir hassasiyet gözetmediğini söyledi.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesinin apaçık bir provokasyon olduğunu ifade eden Kardeş, "Kutsala saldırmanın hiçbir şekilde düşünce ve ifade özgürlüğü kisvesiyle örtülemeyeceğini, aksine bunun bir nefret suçu olduğunu biliyoruz. Ancak her nedense Müslümanların kutsalı söz konusu olduğunda bütün dünyanın, bilhassa Batı'nın nasıl üç maymunu oynadığını da görüyoruz. Müslümanlar olarak nereden ve kimden geldiği fark etmeksizin Kur'an-ı Kerim’e yapılacak her türlü saldırıya karşı mücadele edeceğiz." diye konuştu.
Son zamanlarda benzer şekilde başka hadiseler de yaşandığını dile getiren Kardeş, "Birtakım terör örgütlerinin hücresine dönüşen Stockholm'de, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı haddi aşan eylemler gerçekleştirilmiş ve İsveçli yetkililer bu olaya akıl almaz bir şekilde sessiz kalmışlardır." ifadelerini kullandı.
Kardeş, Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimine izin verilmesini lanetlediklerini ve şiddetle kınadıklarını belirtti.
TÜGVA'dan tepki
TÜGVA İl Başkanı Fatih Yeşilbaş da sabah namazı sonrası Cami-i Kebir Camisi bahçesinde bir araya gelenler adına açıklamalarda bulundu.
İslam'ın barış ve kardeşlik, hoşgörü ve merhamet dini olduğunu vurgulayan Yeşilbaş, şunları kaydetti:
"Kur'an, alemlerin Rabb'i olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. Yüce Allah bizimledir. Yüce Kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."
Programa, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, sivil toplum örgütleri yetkilileri, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.
Bitlis
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi.
Adilcevaz Spor Salonu önünde bir araya gelen Eğitime Destek, Milli İrade ve Bitlis Medeniyet platformlarının üyeleri ortak basın açıklaması yaptı.
Grup adına açıklamayı okuyan Eğitime Destek Platformu Doğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü avukat Kadir Köstekçi, "terörist sevici İsveç'in" kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e alçakça ve asla kabul edilemez bir saldırı hedeflediğini söyledi.
"Terörist sevici Batı dünyası ve destekçilerinin İslam'ın kutsal değerlerine saldırmaya devam ettiğini" dile getiren Köstekçi şunları kaydetti:
"Türkiye'de onlara asla geçit vermeyecek, dinine ve değerlerine kıyamete kadar sahip çıkacak bir gençlik var. Bu öyle bir gençliktir ki ecdadının merhametinden nasiplendiği kadar, celalini de nesilden nesile aktarmasını bilir. Bu öyle bir gençliktir ki vatan, bayrak, din söz konusu olduğunda hiç şüpheye düşmeden en öne atılmıştır, atılır. Bu gençler, Anadolu'nun her şehrinde, her mahallesinde, her köyünde bayrağını ve kutsalını başının üstünde taşımaktadır."
İslam'ın barışın, kardeşliğin, hoşgörünün ve merhametin dini olduğunu belirten Köstekçi şöyle devam etti:
"Kur'an, alemlerin Rabb'i olan Allah'ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu apaçık hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık, insanlık suçudur ve kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyeti ile yüzyıllar önce de savaştık şimdi de savaşıyoruz. Kıyamete kadar da savaşacağız. Dün olduğu gibi bugün ve daima mücadelemizi sürdüreceğiz. Yüce Allah bizimledir. Kitabımız Kur'an başımızın tacı, yolumuzun rehberi, ümmetin kutsalıdır. Dokunulamaz, dokundurtmayız."
Basın açıklamasına Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Bitlis Medeniyet Platformu Başkanı Cengiz Şahin ve çok sayıda kişi katıldı.
Batman
Batman'da, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması protesto edildi.
Kültür mahallesindeki 8 Mart Kadınlar Parkı önünde Kur'an Nesli Platformunca "Kur'an'a Sahip Çık" mitingi düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan mitingde birçok kişi "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Müslüman neredesin Kur'an yakılıyor", "Çekin pis ellerinizi Kur'an'ımızdan" yazılı dövizler taşıdı.
Kur'an Nesli Platformu Başkanı Beşir Şimşek, Kürtçe yaptığı konuşmada, Avrupa'nın çok kez Kur'an'a ve Müslümanlara hakaret ettiğini, son saldırının ise münferit bir hadise olmadığını söyledi.
Kur'an sayfalarının yakılmasının devlet destekli bir eylem olduğunu belirten Şimşek, "Kur'an kelamı kutsaldır. O kelam izzeti öğretiyor, bizi cehennemden koruyor. O Kur'an kalbimizde ve hayatımızda olduğu sürece onlar biliyor ki galip gelemeyeceklerdir. O yüzden de bu tür saldırıları yapıp Kur'an'dan bağımızı koparmaya çalışıyorlar." dedi.
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı da İsveç'teki çirkefliğin örgütlü bir kötülük olduğunu aktardı.
Hiçbir devletin ve otoritenin Müslümanların inancına hakaret edemeyeceğini dile getiren Ramanlı, "Biz Müslümanlar vahdet içinde olursak, birlik içinde olursak hiç kimse bizim kutsallarımıza yan gözle bakamaz" şeklinde konuştu.
Miting dua okunmasıyla sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.