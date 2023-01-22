İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması İstanbul'da protesto edildi
Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) üyeleri, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti.
İstanbul
Taksim Tünel'de toplanan dernek üyeleri, slogan atarak İsveç'in İstanbul Konsolosluğuna yürüdü.
Konsolosluk yakınlarındaki Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklaması yapan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, Kur'an-ı Kerim yakma eylemini en sert şekilde kınadıklarını söyledi.
İsveç'teki eylemden daha tehlikeli olan şeyin, İsveç Hükümeti'nin tavrı olduğunu dile getiren Kaya, "Sapıklar, manyaklar her yerde ama bunları tımarhaneye tıkmak yerine sokağa salıp, eyleme teşvik ederseniz bu, İslam düşmanlığının devlet tarafından onaylanması demektir. Müslümanlar buna asla boyun eğmez, sessiz kalmaz. "dedi.
Müslümanların bu tarz eylemlere karşı tüm dünyada her zaman gereken tepkileri gösterdiklerini belirten Kaya, "Bir kez daha altını çizmek istiyorum, İslam'a düşmanlık, kutsallığa hakaret asla düşünce özgürlüğü kapsamına girmez. Bu doğrudan insanlık suçudur. İslam'a düşmanlığı düşünce özgürlüğü olarak tanımlayan zalimlerin yaptığına bakın. "ifadelerini kullandı.
Kur'an-ı Kerim yakma ve benzeri provokatif eylemlerin ümmet kardeşliği tarafından bertaraf edileceğini söyleyen Kaya, "İslami kimliğimize, İslam ümmetine yapılan tüm saldırılara karşı Müslümanlar olarak Allah'ın yardımcıları olmak şerefemizdir, talebimizdir. Bu talebi yüksek tutmak zorundayız. Bu duyarlılıkla İslami hassasiyetimizi korumak zorundayız. Bir kez daha hep birlikte yaşasın İslam dayanışması diyoruz." şeklinde konuştu.
Basın açıklamasının ardından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın posteri, ateşe verildi.
Eylem boyunca, "Kahrolsun ırkçılık, yaşasın kardeşlik", "Yaşasın ümmet dayanışması", "İslam'a hakaret özgürlük değildir" sloganları atıldı.
Grup basın açıklamasının ardından ayrılırken İsveç'in İstanbul Konsolosluğu önünde ve çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi devam ediyor.
İstanbul'daki Caferiler de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti
Küçükçekmece'de öğle namazı sonrası vatandaşlar, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.
Öğle namazının ardından Zeynebiye Camisi önünde toplanan kalabalık, başlarının üstüne Kur'an-ı Kerim koyarak tekbir getirdi.
"Allah'ın kitabı, Müslüman'ın baş tacı" şeklinde slogan atan grup adına basın açıklamasını okuyan Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Kurban Çinkılıç, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasını şiddetli kınadıklarını söyledi.
Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyan Çinkılıç, "İnsanlıktan, adaletten haktan hukuktan nutuk atanlar, söz konusu İslam dini ve Müslümanlar olduğu zaman adeta bir canavar bir katil gibi sözlü ve fiziki saldırılarla İslam'ın mukaddeslerine ve İslam beldelerine saldırmaktan da geri durmamıştır. İslam coğrafyasını sözde 'demokrasi' adı altında adeta kan gölüne çevirmiştir." dedi.
Basın açıklamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.