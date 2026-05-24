İstinafın CHP kurultay davası kararının ardından parti genel merkezinde gerginlik yaşanıyor

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bir grup, sabahın erken saatlerinde genel merkeze geldi.

Grubun genel merkeze girmek istemesi üzerine genel merkezde bulunanlar ile parti önüne gelen grup arasında bir süre arbede yaşandı.

Partiye girmeye çalışan gruba genel merkezin bahçesinde bulunan bazı partililerce taş ve su şişesi fırlatıldı.

Bahçedeki CHP'liler, "Kayyumlar gidecek, biz kalacağız" şeklinde slogan attı. Genel merkeze giriş ve çıkışlar parti araçlarıyla kapatıldı.

Arbedeye müdahale eden polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. CHP Genel Merkezi'nin bulunduğu sokak ile civarındaki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Partinin bulunduğu yerleşkeye girmeye çalışan başka bir grup, zaman zaman polis barikatlarını aşmaya çalıştı. Gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.

"Vekil arkadaşlarımız temas kurmaya çalışıyor"

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ve eski milletvekili Müslim Sarı, genel merkez önüne gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstinafın kararıyla görevden uzaklaştırılan CHP yönetiminin, suhuletle bir geçiş planlamadığını savunan Polat, yaşananların Türkiye açısından sıkıntılı olduğunu ifade etti.

Polat, en kısa sürede kurultay yapmak istediklerini dile getirerek, "Arkadaşlarımız, anlayamadığımız bir inatla, partimizin üyelerini ve milletvekillerini alıp Sayın Genel Başkanımızın, parti meclisimizin ve MYK'mizin odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar. Bir şekilde çözeceğiz herhalde. Israrla vekil arkadaşlarımız temas kurmaya çalışıyor." diye konuştu.

Görevden uzaklaştırılan yönetimin yetkisiz olduğunu belirten Polat, bu sebeple parti çalışanlarına bayram ikramiyelerinin verilemediğini söyledi.

Eski milletvekili Müslüm Sarı ise gerginliğin ortadan kalkması için diyalog mekanizmalarını zorladıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir geri dönüş yapılmadığını anlattı.

Sarı, işbirliği ve uzlaşı için sonuna kadar bekleyeceklerini, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yaşananlardan haberdar olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin, "Kemal Bey, polis eşliğinde girmeyi kabul eder mi?" sorusu üzerine, "Öyle bir şey yok." yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'ten Ankara Emniyet Müdürlüğüne başvuru

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP avukatı sıfatıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak, "Parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi.

Bu dilekçelerde, "Cumhuriyet Halk Partisinin temsil yetkisi Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve yönetimine ait olmasına rağmen, ısrarlı bir biçimde önceki parti ilgilileri tarafından genel merkez boşaltılmamıştır." ifadelerini kullanan Çelik, CHP avukatı sıfatıyla yaptığı başvuruda emniyet birimlerinden şu adımların atılmasını talep etti:

"Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi genel merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla parti genel merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz."

Ankara Valiliğinden CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için emniyete talimat verildi

Ankara Valiliği, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nin mahkeme kararı doğrultusunda tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiğini bildirdi.

Valilik açıklamasında, Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in emniyete yaptığı başvuruda mahkeme kararına uyulmadığının belirtildiği anımsatıldı.

Çelik'in, parti binasının yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ettiği aktarılan açıklamada, "Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklaması, Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sönmez'in paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"CHP'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca, örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır."