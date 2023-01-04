Dolar
18.74
Euro
19.91
Altın
1,860.11
ETH/USDT
1,252.80
BTC/USDT
16,820.00
BIST 100
5,535.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstüdağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörlüğüne getirilen Daniele Santarelli, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Gündem

İstinaf, Şebnem Korur Fincancı'nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasını uygun buldu

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanlığı döneminde sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle verilen para cezası hukuka uygun bulundu.

Büşra Çoban   | 04.01.2023
İstinaf, Şebnem Korur Fincancı'nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasını uygun buldu

İstanbul

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi (İstinaf), Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesinin, Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 7 bin 80 lira para cezasına çarptırılan Fincancı'nın dosyasını inceledi.

Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık olmadığını belirterek, Fincancı'nın avukatının itirazını reddetti. Daire, para cezası hükmünü hukuka uygun buldu.

Davanın geçmişi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, BİMER'e yapılan ihbar üzerine sanık Şebnem Korur Fincancı'nın, 15 Haziran 2013'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Davaya bakan Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi, 16 Şubat 2021'de Fincancı'ya "kamu görevlisine karşı hakaret" suçundan 7 bin 80 lira para cezası vermişti.

Fincancı'nın avukatı ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları insanlığa yapılan saldırılar
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi
YÖK, fazladan üye atandığı iddialarını yalanladı
Sarıyer sahilinde denizanası yoğunluğu
İstinaf, Şebnem Korur Fincancı'nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasını uygun buldu

Benzer haberler

İstinaf, Şebnem Korur Fincancı'nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasını uygun buldu

İstinaf, Şebnem Korur Fincancı'nın Cumhurbaşkanına hakaret cezasını uygun buldu

Tekirdağ'da "sahte doktor" Ayşe Özkiraz'ın yargılanmasına başlandı

Hablemitoğlu suikastı sanıkları 14 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak

Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanık tahliye edildi

Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanık tahliye edildi
Adnan Oktar organize suç örgütünün "hedef kızı" seçme şekli gerekçeli kararda yer aldı

Adnan Oktar organize suç örgütünün "hedef kızı" seçme şekli gerekçeli kararda yer aldı
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında gerekçeli karar hazırlandı

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında gerekçeli karar hazırlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet