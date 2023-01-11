İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanarak Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Yakalandığı Bulgaristan'dan sınır dışı edilerek Edirne'ye getirilen Gölge, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.
Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Gölge'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı tespit edilen şüphelinin, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden yer tespiti yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edilmişti.
Yapılan görüşmeler sonucu yakalanan zanlı, dün saat 17.33 itibarıyla Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınmıştı.
Adli süreç
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir ve olaya karıştıkları belirlenen toplamda 61 şüpheli yakalanmış, zanlıların 10'u adli makamlarca serbest bırakılırken, 22'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edilmiş, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 26'sı tutuklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.