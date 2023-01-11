Dolar
18.78
Euro
20.18
Altın
1,884.84
ETH/USDT
1,335.10
BTC/USDT
17,449.00
BIST 100
4,939.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanarak Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emrah Gökmen   | 11.01.2023
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor

İstanbul

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Yakalandığı Bulgaristan'dan sınır dışı edilerek Edirne'ye getirilen Gölge, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Gölge'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı tespit edilen şüphelinin, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden yer tespiti yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edilmişti.

Yapılan görüşmeler sonucu yakalanan zanlı, dün saat 17.33 itibarıyla Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınmıştı.

Adli süreç

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir ve olaya karıştıkları belirlenen toplamda 61 şüpheli yakalanmış, zanlıların 10'u adli makamlarca serbest bırakılırken, 22'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edilmiş, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 26'sı tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor
Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, helikopterin düşmesine ilişkin sis perdesinin aralanmasını istiyor
Sedat Peker suç örgütü davasından ayrılan cinayet dosyasında gerekçeli karar açıklandı
İmamoğlu'nun metroyla ilgili sözlerine AK Parti'li meclis üyelerinden tepki
İşsizlik Sigortası Fonu 2022'yi 124 milyar lirayla kapattı

Benzer haberler

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından yakalanan Hazni Gölge, İstanbul'a getiriliyor

İstiklal Caddesi'ndeki patlama soruşturmasında aranan Hazni Gölge, Türkiye'ye teslim edildi

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı 2 terörist İstanbul'da yakalandı

Terör saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı 2 terörist İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a biat videosu çeken şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a biat videosu çeken şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet