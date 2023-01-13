Dolar
18.79
Euro
20.38
Altın
1,903.92
ETH/USDT
1,408.40
BTC/USDT
18,832.00
BIST 100
4,980.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge adliyeye sevk edildi

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanarak Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge adliyeye sevk edildi.

Emrah Gökmen   | 13.01.2023
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge adliyeye sevk edildi

İstanbul

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Yakalandığı Bulgaristan'dan sınır dışı edilerek Edirne'ye getirilen ve buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan Gölge'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Gölge, adliyeye sevk edildi.

Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı belirlenen şüphelinin, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden yer tespiti yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talebinde bulunulmuştu.

Görüşmeler sonucu yakalanan zanlı, 11 Ocak'ta Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınmıştı.

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir ve olaya karıştıkları belirlenen 61 şüpheli yakalanmış, zanlıların 10'u adli makamlarca serbest bırakılmış, 22'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderilmiş, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmış ve 26'sı tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 2022'de 297 bin 515 yolcuya hizmet verdi
Kuraklıkla mücadele için neler yapmamız gerekiyor?
Antalya'da kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor
Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi'nin açılışına ilişkin paylaşım

Benzer haberler

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge adliyeye sevk edildi

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge adliyeye sevk edildi

Alibeyköy Barajı'ndaki su son 10 yılın en düşük seviyesine indi

İstanbul'da okul çevrelerinde denetim yapıldı

Türkiye'nin otomotiv ihracatını 5 il sırtladı

Türkiye'nin otomotiv ihracatını 5 il sırtladı
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından yakalanan Hazni Gölge, İstanbul'a getiriliyor

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı zanlılarından yakalanan Hazni Gölge, İstanbul'a getiriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet