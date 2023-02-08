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Hatay’da Kuzeytepe Mahallesinde yıkılan bölgelerde ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kurtarma ekipleri, yaralı olma ihtimali olan kişiyi çıkarmaya çalışıyorlar. TCG Sancaktar Gemisi İskenderun Limanı’na yardım malzemeleri getirdi. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bir kişi enkazdan 67 saat sonra yaralı kurtarıldı.-VTR-
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Gündem

İstanbul'un yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağıyor

İstanbul’un özellikle yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde aralıklarla kar yağışı görüldü.

Abdülkerim Güzel, Alparslan Ermiş, Ferhat Yasak, Zafer Arslan   | 08.02.2023
İstanbul'un yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağıyor

İstanbul

Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Beylikdüzü, Silivri ve Çatalca ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde yağan kar, yolları beyaz örtüyle kapladı.

Fatih, Bayrampaşa ve Esenler'de aralıklarla yağan kar, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de ise zaman zaman sulu kar şeklinde görüldü.

​​​​​​​Anadolu Yakası'nda daha çok Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik ve Tuzla'da kar yağışı görüldü.

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