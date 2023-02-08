İstanbul'un yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağıyor
İstanbul’un özellikle yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde aralıklarla kar yağışı görüldü.
İstanbul
Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Beylikdüzü, Silivri ve Çatalca ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde yağan kar, yolları beyaz örtüyle kapladı.
Fatih, Bayrampaşa ve Esenler'de aralıklarla yağan kar, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de ise zaman zaman sulu kar şeklinde görüldü.
Anadolu Yakası'nda daha çok Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik ve Tuzla'da kar yağışı görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.