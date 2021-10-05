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İstanbul'un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla kentte toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla yarın şehirde toplu taşıma hizmeti ücretsiz yapılacak.

Mücahit Türetken   | 05.10.2021
İstanbul'un kurtuluş yıldönümü dolayısıyla kentte toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü dolayısıyla kentte toplu taşıma tüm gün ücretsiz olacak.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayacak kurtuluş etkinlikleri kapsamında Gülhane Parkı'nda konser ve söyleşiler düzenlenecek.

Ayrıca şehir hatları vapurları ve deniz taksiler İstanbul Boğazı'nda gösteri yapacak.

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