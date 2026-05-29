İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlanıyor

İstanbul Valiliği koordinasyonunda, kent genelinde İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Bu kapsamda, Fatih Camisi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Vali Gül, fethin yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlanacağını ifade etti.

Gül, "Bir çağ kapandı ve bir çağ başladı. Buna vesile olan başta 21 yaşındaki büyük hakan Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bütün askerlerimize ve maddi manevi destek veren büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Fetihle beraber bu toprakların Müslüman Türk yurdu olmasının nişanesi olarak Sultanahmet ve Süleymaniye camilerimiz bugünlere kadar geldi." dedi.

Bugün Fatih Camisi'nde türbeyi ziyaret ederek fetih programına başladıklarını söyleyen Gül, "Sonrasında Beyazıt'tan Ayasofya'ya kadar yürüyüşümüz olacak. Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar gemilerimiz tekne konvoyu şeklinde bir görsel şölen sergileyecek. Daha sonra saat 18.00'de SOLOTÜRK uçaklarımız gösteri yapacak. Daha sonra 20.30'da Üsküdar'da Genelkurmay Başkanlığımızın 1. Ordu Komutanlığı'yla bir bando ekibi yaklaşık yarım saat boyunca çeşitli parçalar çalacak." ifadelerini kullandı.

Gül, saat 21.00 itibarıyla fethin dron gösterileriyle canlandırılacağını ve havai fişeklerle günü sonlandıracaklarını dile getirdi.

Sultanahmet başta olmak üzere çeşitli yerlerde mehteran gösterilerinin olacağını belirten Gül, "Tarihi mekanları fotoğraf ve video gösterileriyle süsleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma namazının ardından Haliç'te fetih kutlamalarıyla ilgili bir konuşması olacak. Bütün kurumların desteğiyle fetih, bu sene bir önceki seneden daha canlı bir şekilde kutlanacak. Bu ruhu yaşatmak için hep birlikte bir program hazırladık." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Vali Gül, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrinde dua etti.

"Fetih Yürüyüşü" yapıldı

Bu kapsamda, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar "Fetih Yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve İstanbul'da yaşayanlar katıldı.

Beyazıt'ta bir araya gelen katılımcılar, atlı polisler ve mehteran öncülüğünde açtıkları Türk bayrağıyla kortej halinde Ayasofya Meydanı'na yürüdü.

Katılımcılar, mehteran performansı sırasında marşlara eşlik etti. Çok sayıda yabancı turist de yürüyüşe katılarak fotoğraf ve video çekti.

Yürüyüşte, "İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlu olsun" ve "Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın" yazılı pankartlar açıldı.

Ayasofya Meydanı'nda açıklamada bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü ve Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gül, şehrin tüm bileşenleriyle fetih ruhunu yaşamak ve yaşatmak için bir dizi etkinlik yaptıklarını belirterek, "Ayasofya fethin, bağımsızlığımızın sembolü ve yüzyıllardır ayakta kalan kutlu bir mabet." dedi.

Hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını aktaran Gül, "21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet Han bu şehri alırken arkasında olanlara da bakmak lazım. Ordumuz müjdelenen bir ordu, komutanımız müjdelenen bir komutan. Peygamber Efendimizin müjdelediği o ordu, fethi gerçekleştirerek sadece bu şehri almıyor, sonrasında yaptıklarıyla barışla, kardeşlikle, özgürlükle bilimin ve ilmin özgürleşmesiyle bir çağın kapanıp bir çağın başlamasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Gül, "Başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere muzaffer ordusuna, o günden bugüne kadar bu topraklar için şehadet şerbetini içmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ayasofya'yı tekrar aslına kavuşturan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

"Zihnin Fethi" dijital deneyim alanı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

​​​​​​​Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının himayesinde hazırlanan "Zihnin Fethi" dijital deneyim alanı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İstanbul'un fethini, askeri bir zafer olmasının yanında entelektüel, bilimsel ve kültürel bir dönüşüm süreci olarak ele alan proje kapsamında hazırlanan video mapping gösterileri izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sultanahmet Meydanı'nda kurulan özel etkinlik çadırında gerçekleştirilen çalışma, fethi sadece bir toprak kazanımı olarak değil; düşünce biçimlerini, bilimi ve kültürel yaklaşımı Doğu-Batı ekseninde yeniden şekillendiren köklü bir süreç olarak yorumluyor.

Gösteride, Fatih Sultan Mehmet'in temellerini attığı bilimsel ve kültürel miras ile günümüz vizyonu arasındaki tarihsel bağ, kronolojik bir anlatımla aktarılıyor.

Fetih coşkusu şehrin farklı noktalarına taşınıyor

Sultanahmet'teki özel çadırda sunulan kapalı alan gösterimi; fethin düşünsel arka planını, Fatih Sultan Mehmet'in Doğu ve Batı klasiklerine duyduğu ilgiden balistik hesaplamalardaki matematiksel yaklaşımına kadar geniş bir perspektifle ele alıyor.

Gemilerin karadan yürütülmesindeki stratejik yöntemlerden surların aşılma sürecine, fethin inanç özgürlüğünü koruyan hukuki boyutundan Ali Kuşçu'nun astronomi çalışmalarına uzanan kültürel mirasa kadar birçok unsur izleyiciye aktarılıyor.

Gösteri ayrıca, Ayasofya'nın 1453 yılındaki kurucu rolünden günümüzdeki konumuna uzanan tarihsel sürekliliği vurgularken; geçmişten gelen bilimsel birikimin günümüz uyduları, havacılık çalışmaları ve yerli teknoloji hamleleriyle "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda nasıl karşılık bulduğunu anlatıyor.

Rumeli Hisarı surlarında gerçekleştirilecek video mapping gösterisi ise dönemin statükosu ile Fatih Sultan Mehmet'in askeri ve matematiksel dehası arasındaki mücadeleye odaklanıyor. Şahi toplarının surlarda açtığı gediklerden gemilerin karadan yürütülmesine kadar uzanan lojistik başarılar ve fetih anlayışındaki adalet ilkesi, surlara yansıtılan görsel anlatımlarla izleyiciye sunuluyor.

Gösteri, tarihsel dokunun dijital estetikle buluştuğu sahneler ve günümüz yerli teknolojileri olan KAAN ile İHA/SİHA sistemlerine uzanan çizgisel bir anlatıyla tamamlanıyor. "İstanbul'un Fethi" Video Mapping Gösterisi, bugün saat 21.00 itibarıyla Rumeli Hisarı surlarında ücretsiz olarak izlenecek.

İstanbul'un dört bir yanında mehteran konserleri

Fetih coşkusu, İstanbul genelinde düzenlenecek mehteran konserleriyle de şehrin farklı noktalarına taşınıyor.

Fetih ruhunu yaşatmak, tarihi hafızayı diri tutmak ve köklü kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilecek programlarda; Jandarma Mehteran Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı ve İstanbul Mehter Orkestrası sahne alıyor.

Bu kapsamda Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal meydanları ile Ayasofya-i Kebir Camisi önü, Haliç Kongre Merkezi, Taksim Meydanı, Fatih Camisi, Eminönü Meydanı ve Eyüpsultan Meydanı'nda mehteran performansları vatandaşlarla buluşuyor.