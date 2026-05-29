İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlandı İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapılan birçok etkinlik vatandaşlarca yoğun ilgiyle karşılanırken fethin coşkusu kentin farklı noktalarına taşındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen, İstanbul Valiliğinin koordine ettiği etkinliklerle fetih ruhunu yaşatmak, tarihi hafızayı diri tutmak ve köklü kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak hedeflendi.

Bu kapsamda, İstanbul Valisi Davut Gül ile kent protokolü, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyaret etti.

Fatih Camisi'nde bulunan türbeyi ziyaret eden İstanbul Valisi Davut Gül'e İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir eşlik etti.

Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Vali Gül, fethin yıl dönümünün büyük bir coşkuyla kutlanacağını ifade etti.

Gül, "Bir çağ kapandı ve bir çağ başladı. Buna vesile olan başta 21 yaşındaki büyük hakan Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere bütün askerlerimize ve maddi manevi destek veren büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Fetihle beraber bu toprakların Müslüman Türk yurdu olmasının nişanesi olarak Sultanahmet ve Süleymaniye camilerimiz bugünlere kadar geldi." dedi.

Bugün Fatih Camisi'nde türbeyi ziyaret ederek fetih programına başladıklarını söyleyen Gül, "Sonrasında Beyazıt'tan Ayasofya'ya kadar yürüyüşümüz olacak. Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar gemilerimiz tekne konvoyu şeklinde bir görsel şölen sergileyecek. Daha sonra saat 18.00'de SOLOTÜRK uçaklarımız gösteri yapacak. Daha sonra 20.30'da Üsküdar'da Genelkurmay Başkanlığımızın 1. Ordu Komutanlığı'yla bir bando ekibi yaklaşık yarım saat boyunca çeşitli parçalar çalacak." ifadelerini kullandı.

Gül, saat 21.00 itibarıyla fethin dron gösterileriyle canlandırılacağını ve havai fişeklerle günü sonlandıracaklarını dile getirdi.

Sultanahmet başta olmak üzere çeşitli yerlerde mehteran gösterilerinin olacağını belirten Gül, "Tarihi mekanları fotoğraf ve video gösterileriyle süsleyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın cuma namazının ardından Haliç'te fetih kutlamalarıyla ilgili bir konuşması olacak. Bütün kurumların desteğiyle fetih, bu sene bir önceki seneden daha canlı bir şekilde kutlanacak. Bu ruhu yaşatmak için hep birlikte bir program hazırladık." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Vali Gül, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrinde dua etti.

"Fetih Yürüyüşü" yapıldı

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda, kent genelinde İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü çeşitli etkinlikleri kapsamında Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na kadar "Fetih Yürüyüşü" yapıldı.

Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir ve İstanbul'da yaşayanlar katıldı.

Beyazıt'ta bir araya gelen katılımcılar, atlı polisler ve mehteran öncülüğünde açtıkları Türk bayrağıyla kortej halinde Ayasofya Meydanı'na yürüdü.

Katılımcılar, mehteran performansı sırasında marşlara eşlik etti. Çok sayıda yabancı turist de yürüyüşe katılarak fotoğraf ve video çekti.

Ayasofya Meydanı'nda açıklamada bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü ve Kurban Bayramı'nı kutladı.

Gül, şehrin tüm bileşenleriyle fetih ruhunu yaşamak ve yaşatmak için bir dizi etkinlik yaptıklarını belirterek, "Ayasofya fethin, bağımsızlığımızın sembolü ve yüzyıllardır ayakta kalan kutlu bir mabet." dedi.

Hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını aktaran Gül, "21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet Han bu şehri alırken arkasında olanlara da bakmak lazım. Ordumuz müjdelenen bir ordu, komutanımız müjdelenen bir komutan. Peygamber Efendimizin müjdelediği o ordu, fethi gerçekleştirerek sadece bu şehri almıyor, sonrasında yaptıklarıyla barışla, kardeşlikle, özgürlükle bilimin ve ilmin özgürleşmesiyle bir çağın kapanıp bir çağın başlamasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Gül, "Başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere muzaffer ordusuna, o günden bugüne kadar bu topraklar için şehadet şerbetini içmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ayasofya'yı tekrar aslına kavuşturan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da şükranlarımı arz ediyorum." diye konuştu.

[1/37] İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sarayburnu ile Haliç arasında gemi korteji düzenlendi. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen korteje, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve bazı özel tekneler katıldı. [2/37] Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul semalarında uçuş gerçekleştirdi. "Zihnin Fethi" dijital deneyim alanı, ziyaretçilerini ağırladı

​​​​​​​Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının himayesinde hazırlanan "Zihnin Fethi" dijital deneyim alanı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

İstanbul'un fethini, askeri bir zafer olmasının yanında entelektüel, bilimsel ve kültürel bir dönüşüm süreci olarak ele alan proje kapsamında hazırlanan video mapping gösterileri izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Sultanahmet Meydanı'nda kurulan özel etkinlik çadırında gerçekleştirilen çalışma, fethi sadece bir toprak kazanımı olarak değil; düşünce biçimlerini, bilimi ve kültürel yaklaşımı Doğu-Batı ekseninde yeniden şekillendiren köklü bir süreç olarak yorumladı.

Gösteride, Fatih Sultan Mehmet'in temellerini attığı bilimsel ve kültürel miras ile günümüz vizyonu arasındaki tarihsel bağ, kronolojik bir anlatımla aktarıldı.

Fetih coşkusu şehrin farklı noktalarına taşındı

Sultanahmet'teki özel çadırda sunulan kapalı alan gösterimi; fethin düşünsel arka planını, Fatih Sultan Mehmet'in Doğu ve Batı klasiklerine duyduğu ilgiden balistik hesaplamalardaki matematiksel yaklaşımına kadar geniş bir perspektifle ele aldı.

Gemilerin karadan yürütülmesindeki stratejik yöntemlerden surların aşılma sürecine, fethin inanç özgürlüğünü koruyan hukuki boyutundan Ali Kuşçu'nun astronomi çalışmalarına uzanan kültürel mirasa kadar birçok unsur izleyiciye aktarıldı.

Gösteri ayrıca, Ayasofya'nın 1453 yılındaki kurucu rolünden günümüzdeki konumuna uzanan tarihsel sürekliliği vurgularken; geçmişten gelen bilimsel birikimin günümüz uyduları, havacılık çalışmaları ve yerli teknoloji hamleleriyle "Türkiye Yüzyılı" vizyonunda nasıl karşılık bulduğunu anlattı.

Rumeli Hisarı surlarında gerçekleştirilen video mapping gösterisi ise dönemin statükosu ile Fatih Sultan Mehmet'in askeri ve matematiksel dehası arasındaki mücadeleye odaklandı. Şahi toplarının surlarda açtığı gediklerden gemilerin karadan yürütülmesine kadar uzanan lojistik başarılar ve fetih anlayışındaki adalet ilkesi, surlara yansıtılan görsel anlatımlarla izleyiciye sunuldu.

Gösteri, tarihsel dokunun dijital estetikle buluştuğu sahneler ve günümüz yerli teknolojileri olan KAAN ile İHA/SİHA sistemlerine uzanan çizgisel bir anlatıyla tamamlandı.

Mehteran konserleriyle coşku kentin farklı noktalarına taşındı

İstanbul'daki birçok ilçe meydanında mehteran gösterisi düzenlendi.

Birçok meydanda fetih coşkusu, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı, Jandarma Mehteran Komutanlığı ve İstanbul Mehter Orkestrası tarafından gerçekleştirilen mehteran konserleriyle kentin farklı noktalarına taşındı.

Ayasofya Meydanı'nda Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliğince konser verildi. Yoğun ilgi gören konserde vatandaşlar da marşlara eşlik etti.

Konserin ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve protokol üyeleri vatandaşlara aşure dağıttı.

Anadolu Yakası'nda Jandarma Mehteran Komutanlığınca Kadıköy Meydanı ve Üsküdar Meydanı'nda mehteran gösterisi düzenlendi.

Mehter icrasını aslına uygun olarak sergileyen, müzik eğitimi almış jandarma personelinden oluşan mehteran birliği, dönemin kültürünü yansıtan kostümleri ve geleneksel enstrümanlarıyla gösteride yer aldı.

Kentteki meydanlardaki mehteran gösterilerinde ise "Fetih Marşı", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı"nın da aralarında bulunduğu repertuvar seslendirildi.

Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal meydanları ile Ayasofya-i Kebir Camisi önü, Haliç Kongre Merkezi, Taksim Meydanı, Fatih Camisi, Eminönü Meydanı ve Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenen mehteran performansları vatandaşlarca ilgiyle takip edildi.

Taksim Meydanı'nda sahne alan mehteran takımı, seslendirdiği çeşitli marş ve eserlerle vatandaşlara tarihi atmosferi yaşattı. Meydanda toplanan yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar gösteriyi ilgiyle takip etti.

Kartal ve Ümraniye'deki mehteran gösterilerine de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Meydanlarda toplanan vatandaşlar, mehter marşlarına eşlik etti.

Sarayburnu ile Haliç arasında gemi korteji

Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen korteje, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve bazı özel tekneler katıldı.

Sarayburnu Limanı’ndan hareket eden Türk bayraklarıyla donatılmış 120 teknenin Haliç'e seyrini, kıyı şeridindeki vatandaşlar da izledi.

Bu sırada limanda ziyarete açılan TCG Fatih Fırkateyni'ndeki vatandaşlar da korteji coşkuyla takip etti.

Bazı ziyaretçiler o anları cep telefonlarının kameralarıyla da kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ne vatandaşlardan yoğun ilgi

Sabahın erken saatlerinden itibaren türbe ve çevresine gelen vatandaşlar burada zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Ziyaret edenler arasında aileler de yer alırken Fatih'in kabri başında dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

"Biz, Fatih'in torunlarıyız"

Ziyaretçilerden Halis Açıkgöz, AA muhabirine, bugünün kendileri için onurlu bir gün olduğunu dile getirdi.

Açıkgöz, "Dünya tarihine damgasını vurmuş liderimiz Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etmekten mutluluk duyuyoruz. İstanbul'un fethini gerçekleştirerek bizlere armağan eden ulu lider. Biz, Fatih'in torunlarıyız." dedi.

"Fatih Sultan Mehmet'in o zamana göre çok ileri bir adam olduğunu düşünüyorum"

Göktuğ Bozkurt ise Fatih'in türbesini ziyaret ettiği için heyecanlı olduğunu anlattı.

Bozkurt, türbeye ilk defa geldiğini belirterek, "Tarih dersinde zaten öğretmenim bunları konuşuyordu. Fatih Sultan Mehmet'in o zamana göre çok ileri bir adam olduğunu düşünüyorum. Çok gurur verici bir şey. O zaman Bizans çok iyi savunmuş ama ona karşı gemileri karadan yürütmüş." diye konuştu.

Fethini anlatan görsel deneyim çadırına yoğun ilgi

İstanbul'un fethinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sultanahmet Meydanı'nda kurulan çadır ziyaretçilerine unutulmaz tarih yolculuğu sundu.

İstanbul’un fethinin ruhunu modern teknolojiyle buluşturan gösterim vatandaşlarca yoğun ilgiyle takip edildi.

Yaklaşık 9 dakika süren özel gösterimde, Fatih’in entelektüel kişiliği, fetih hazırlıkları ve kuşatma süreci görsel efektlerle izleyiciye aktarıldı.

Ulubatlı Hasan’ın surlara bayrak diktiği anların canlandırıldığı bölümler, vatandaşlarca heyecanla takip edildi.

Gösterimde, fetih sonrasında İstanbul’un bir ilim ve medeniyet merkezine dönüşme süreci ile şehrin yeniden imar faaliyetleri de anlatıldı.

Gösterimde ayrıca, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden aslına rücu ederek ibadete açılmasına özel vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuran-ı Kerim okumasına da gösterimde yer verildi.

Tarihi ve manevi değerlerin işlendiği bu bölümler, alanı dolduran vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle ve duygu yoğunluğuyla izlendi.

Görsel deneyim çadırı, özellikle çocuklar ve gençler tarafından ilgiyle karşılandı. Tarihi bir olayı interaktif şekilde deneyimleme şansı bulan minik ziyaretçiler de tarihin yeniden canlandırılmasından gözlerini alamadı.

"O anları yaşadım, sanki savaştaydım"

Çadırdaki fetih sahnelerinden çok etkilenip gözyaşlarını tutamayan bir vatandaş "Ben vatanımı, milletimi, devletimi Allah için çok seviyorum. Buralar kolay alınmadı. O anları yaşadım, sanki savaştaydım. Şu anda da biz savaştayız, Allah gani gani rahmet etsin, her zaman Fatih Dedemi ziyaret ediyorum. Sultan Abdülhamid Han'dan da Allah razı olsun, Gazze'ye de Rabb'im yardım etsin. Tarihimizi öğreniyoruz. Reis de tarih yazıyor. Allah onu da başımızdan eksik etmesin, çok çok selamımı söyleyin. 'Bir hacı teyze size çok selam gönderdi.' deyin. Hakkınızı helal edin ülkemizi ve sizleri çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretçilerden Gönül Artut ise Bursa'nın Orhangazi ilçesinden geldiğini, muhteşem bir görsel bir yaşadıklarını söyledi.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünün kutlu olmasını dileyen Artut, "Fatih gibisi gelmez, onun bize bıraktığı şey kelimelerle anlatılmaz. İstanbul'a aşığız, İstanbul gibi görkemli bir şehri bize bıraktığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz ve kendisini rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

Cengiz Kırtop da gösterimi izlerken çok duygulanıp etkilendiğini anlattı.

Fetih sahnelerinin kendisini özellikle çok etkilediğini dile getiren Kırtop "Fatih Sultan Mehmet'e rahmet diledi.

SOLOTÜRK'ten fethe özel uçuş

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında uçuş yaptı.

Yenikapı'da düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Boğaz ve çevresinde selamlama uçuşlarını icra eden SOLOTÜRK pilotları, izleyicilere yüksek tempolu akrobasi hareketleriyle unutulmaz anlar yaşattı.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların İstanbul'un fethini ve Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, gösteriyi yapan ekibe teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını da vatandaşlara ileten Gül, "İstanbul'un fethi, tarihe altın harflerle yazılmış, bizim ve dünya için gurur verici bir tarih. Bunu hak ettiği şekilde, ailelerimizle birlikte İstanbul'umuzda sevgi ve coşkuyla kutluyoruz." diye konuştu.

Vali Gül, İstanbul'un fethinin karanlık çağın kapanıp aydınlık çağın başlamasının miladı olduğunu kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet Han'ın askerleriyle birlikte "müjdelenen ordu" olduğunu anlatan Gül, "Özgürlüklerle, barışla, kardeşlikle, bilimle, sanatla, kültürle, bu topraklarda, yeni bir medeniyet inşa ederek, bu fetih sonrası bu karanlık çağı kapatıp aydınlık çağı başlattılar. Başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, onun silah arkadaşlarına, ordunun her bir mensubuna, bu vatanı bugünlere kadar getiren, şehit düşen tüm şehitlerimize, kahraman gazilerimize, Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize, sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar gösteriden çok etkilendi

Gösteriyi ailesiyle birlikte izleyen Hilal Taşçı ise Türk olduğu ve böyle bir ülkede yaşadığı için gurur duyduğunu söyledi.

SOLOTÜRK'ün gösterisinden çok etkilendiğini dile getiren Taşçı, oğlunun görmesi için kalabalığı yararak ön taraflara kadar ilerlediğini belirtti.

Oğlu Ali Eren Taşçı ise uçaklarla ilgili olduğunu ve pilot olmak istediğini kaydetti.

Taşçı, SOLOTÜRK ekibinin gösterisinden sonra çok mutlu olduğunu anlattı.

Yağmur Elemir de gösteriden dolayı mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Milletimle gurur duyuyorum. Bu ülkede doğduğum için çok şanslıyım." dedi.

Üsküdar'da 1. Ordu Komutanlığı Bandosu konser verdi

İstanbul Valiliğince sahilde gerçekleştirilen programda, 1. Ordu Komutanlığı Bandosunca çeşitli marşlar ve sevilen eserler seslendirildi.

Konserin ardından sahilde yapılan havai fişek gösterisi vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kamerasıyla kaydedildi.

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün de son olarak sizlerle birlikte 1. Ordu Komutanlığımızın bando birliğinin dinletisi ve sonrasında da havai fişeklerimizle günü tamamlayacağız." diye konuştu.

Gül, fetihle birlikte bir çağın kapandığını ve yenisinin açıldığını dile getirerek, bunun sebebinin Fatih Sultan Mehmet Han'ın yönetim anlayışı olduğunu kaydetti.

"Aile Yılı" kapsamında etkinliklere de yoğun katılım olduğunu belirten Gül, "Burada çocuklarla, annelerle, babalarla, büyükbabalarla birlikte ailece fethin coşkusunu yaşadığımız etkinlikleri görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, etkinlik kapsamında planlanan dron gösterisinin teknik sorun nedeniyle gerçekleştirilemediğini aktararak, "1200 dronla fethin başlangıcından Ayasofya'nın tekrar açılışına kadar olan süreci sizlere gösterecektik. Sözün kısası dronlara nazar değdi. Dronlarımız çalışmadı. Manyetik bir problem olmuş. İnşallah ileriki dönemde yaptığımız hazırlıkları İstanbullularla tekrar buluşturacağız." dedi.

Program, havai fişek gösterisinin ardından tamamlandı.

"Gülhane Parkı'nda 555 Dakika Fatih Heyecanı" etkinliği

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin (FSMVÜ) Ayasofya Yerleşkesi'nde "Gülhane Parkı'nda 555 Dakika Fatih Heyecanı" etkinliği düzenlendi.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında yapılan etkinlikte, 15 sanatçı, Fatih Sultan Mehmet portresinin farklı parçalarını ayrı tuvallerde eş zamanlı resmetti.

Yerleşke bahçesinde kurulan çalışma alanındaki etkinliği öğrenciler ve bazı vatandaşlar takip etti.

Alanda, çalışma esnasında mehter marşları söylenirken İstanbul üzerine şiirler okundu.

Ziyaretçiler, sanatçıların çalışmasını cep telefonlarıyla kaydedip, ressamlardan eser hakkında bilgi aldı.

Tuvallerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan Fatih'in büyük boyutlu portresi Gülhane Parkı'nda sergilendi.

Rumeli Hisarı'nın duvarlarına fetih coşkusu yansıdı

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında kentin farklı noktalarındaki simge tarihi yapılar üzerine lazerle yansıtılan, İstanbul’un fethini anlatan ışıklı haritalama gösterisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Fetih ruhunu yaşatmak, tarihi hafızayı diri tutmak ve köklü kültürel mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen programlarda ortaya çıkan coşku ışıklı gösterilerle şehrin farklı noktalarına taşındı.

Sahilde toplanan vatandaşlar, o heyecanlı anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, gösteriyi basın mensuplarıyla tekneden takip etti.

Duran, burada yaptığı açıklamada, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünü bu sene daha renkli bir şekilde kutlamak istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak aslında İstanbul'un fethinin yıl dönümünde dört ayakta kutlamalar yaptıklarını belirten Duran, "Bunlardan birincisi, 1453 hatim indirildi. Bir diğeri İstanbul'un 10 noktasında mehter marşı çalındı. Üçüncüsü Ayasofya Camisi'nin önünde bir gösteri, şov çadırı vardı. Orada Fatih Sultan Mehmet Han'ın entelektüel yanını, düşünce dünyasını, kültürünü gösteren ve İstanbul'u başkent yaptıktan sonra nasıl bir medeniyet inşa edildiğini anlatan bir gösterimiz vardı. Dördüncü ayak da Rumeli Hisarı'ndaki bu mapping ve lazer gösterisiydi." ifadelerini kullandı.

Rumeli Hisarı'ndaki mapping ve lazer gösterisinin her 15 dakikada bir olmak üzere saat 24.00'e kadar devam edeceğini aktaran Duran, bu gösteride Fatih Sultan Mehmet Han'ın askeri dehası ve siyasetinin anlatıldığını dile getirdi.

Bir şehri almanın kolay olduğunu ancak zihinleri fethetmenin daha zor olduğunu vurgulayan Duran, Fatih'in açtığı bu yolun daha sonra diğer devlet büyükleriyle devam ettiğini, bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle devam eden bir meşale olduğunu ifade etti.

"Bu yürüyüşün önemli bir sembolik noktasıydı"

Bu meşalenin Türkiye'nin daha güçlü, müreffeh ve özgür bir ülke olarak dünyada kendi varlığını gösterebilmesi çerçevesinde bir yürüyüş olduğuna dikkati çeken Duran, şunları kaydetti:

"Bu yürüyüşün önemli bir sembolik noktasıydı. Dolayısıyla bugün 29 Mayıs'ta bunu hep beraber kutlamış olmaktan büyük bir memnuniyet duydum. Elbette vatandaşlarımız da büyük ilgi gösterdiler. Yeni fetih yıllarında daha renkli aktivitelerle devam edeceğiz inşallah. Tabii, bu coşkuyu, bu heyecanı hep birlikte yaşamak, Türkiye'nin birliği, beraberliği içerisinde hep beraber yaşamak çok önemli. Malum olduğu üzere dünyamız çok farklı bir dönemden geçiyor. Bu dönemde istikrara sahip güçlü bir liderlikle Türkiye, savaşın dışında kalan ve çevresinde barış, istikrar oluşturmaya çalışan bir liderlikle yürüyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Fethin 573. yıl dönümünde de tekraren bunları hatırlamak ayrıca önemli diye düşünüyorum."​​​​​​​

Işıklı haritalama gösterisi yoğun ilgi gördü

İstanbul Valiliği, İstanbul Ticaret Odası, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi binalarında, Yedikule Surları ve Galata Kulesi'nde kentin Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinin anlatıldığı ışıklı mapping ve fotoğraf gösterisi yapıldı.

Tarihi binalar ve surlar Türk bayraklarıyla süslendi.

Gösterileri ilgiyle takip eden vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yerli ve yabancı turistler, ışıklı mapping ve fotoğraf gösterisinin yapıldığı Galata Kulesi'nin önünde hatıra fotoğrafı çekti.​​​​​​​