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İstanbul'un en kalabalık noktalarında "genel güvenlik denetimi" yapıldı

İstanbul'un en kalabalık noktalarında yapılan genel güvenlik denetimlerinde şüpheli olduğu değerlendirilen kişilerin kimlikleri kontrol edildi.

İbrahim Halil Aktürk  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
İstanbul'un en kalabalık noktalarında "genel güvenlik denetimi" yapıldı Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şubesine bağlı motosikletli polis timleri, Turizm Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerine bağlı ekipler Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Kadıköy ve Bahçelievler'de toplam 50 noktada denetim yaptı.

Özellikle kalabalık bölgelerde ve turistik mekanlarda yapılan denetimlerde ekipler şüpheli gördükleri kişileri durdurup üst araması ve kimlik kontrolü yaptı.

Bu kapsamda ekipler Ayasofya Meydanı'nda da denetim gerçekleştirdi.

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