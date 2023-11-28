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İstanbul'un bazı kıyı kesimlerinde lodos etkili oluyor

İstanbul'da bazı bölgelerde lodos etkili olurken, sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.

Abdülkerim Güzel  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
İstanbul'un bazı kıyı kesimlerinde lodos etkili oluyor

İstanbul

Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan lodos, Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece sahilinin bazı bölgelerinde etkisini artırdı. Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan yüksek dalgalar kıyı kesimlerindeki kayalıkları aştı.

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), akşam saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek kent genelinde fırtına beklendiğini duyurmuştu.

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