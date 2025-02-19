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İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'da Avrupa Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oluyor.

Gökçe Karaköse, Zekeriye Çelik, Umut Kaya  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Zekeriye Çelik/AA

İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.

Avrupa Yakası'nda özellikle Sultangazi, Eyüpsultan ve Küçükçekmece'de aralıklarla etkisini gösteren kar, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırarak devam ediyor.

Yoğun yağışın etkili olduğu bazı bölgeler beyaza bürünürken, yollarda biriken kar nedeniyle Arnavutköy'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın akşam saatlerinde kent geneline yayılarak etkisini artırması bekleniyor.

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