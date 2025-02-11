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İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Selami Küçükoğlu, Zekeriye Çelik  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

İstanbul

Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.

Sultangazi’de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.

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