İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Avrupa Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
İstanbul
Kar yağışı başta Sultangazi olmak üzere bazı bölgelerde sabah saatlerinde şiddetini artırdı.
Sultangazi’de araçların üstü beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.