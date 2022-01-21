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Gündem

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde devam eden yağış, yüksek kesimlerde karla karışık etkili oluyor.

Hasan Hüseyin Kul, Hikmet Faruk Başer, Abdülkerim Güzel, Alparslan Ermiş, Zafer Arslan   | 21.01.2022
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor

İstanbul

Meteorolojinin, Marmara Bölgesi için yaptığı uyarılarının ardından kentte soğuk ve yağışlı hava etkini göstermeye başladı.


Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Sarıyer ve Beyoğlu, Esenyurt, Avcılar, Zeytinburnu'nda, Anadolu Yakası'nda ise Maltepe, Pendik ve Kartal'da aralıklarla yağış devam ediyor.

Kentte, Anadolu Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Beylikdüzü ile Silivri'nin yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur etkili oluyor.

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