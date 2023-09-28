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Gündem

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Büyükçekmece'de etkisi artan sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplanırken, sürücüler yollarda ilerlemekte zorluk çekti.

Zeynep Rakipoğlu, İbrahim Halil Aktürk, Abdülkerim Güzel  | 28.09.2023 - Güncelleme : 28.09.2023
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Abdülkerim Güzel/AA

İstanbul

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.



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