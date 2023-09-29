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İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak nedeniyle Pendik'te su birikintileri oluştu.

Elif Küçük  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

İstanbul

Kentte dün gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak, bugün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nda yeniden başladı.

Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ve Sultanbeyli'de sağanağa bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağıştan korunmak isteyenler otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.

Pendik'te etkisini artıran yağış nedeniyle ana yollarda ve bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.

Kaynarca Alt Geçidi'nde biriken su yüzünden bir sürücü aracıyla mahsur kaldı. Aracının üzerine çıkan kişi bir süre bekledikten sonra yolun kenarındaki demir korkulukların bulunduğu duvara atlayarak kendini kurtardı.

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