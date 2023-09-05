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İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini sürdürüyor. -VTR -
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İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

Arnavutköy ve Başakşehir'de yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İstanbul Valisi Davut Gül, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Semra Orkan, Ali Cevahir Aktürk, Hikmet Faruk Başer, Ferhat Yasak  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor Fotoğraf: Hikmet Faruk Başer/AA

İstanbul

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Arnavutköy'de birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye, diğer ilçelerden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle Arnavutköy ve Başakşehir bölgesindeki yollarda araçlar mahsur kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde beklerken, bazı vatandaşlar araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı.

Başakşehir Millet Kütüphanesi'nde yağış nedeniyle içeridekilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de yağış nedeniyle bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerliyor.

İstanbul Havalimanı yolunda da yağış nedeniyle su birikintileri oluşurken, araçlar zorlukla hareket ediyor.

Vali Gül vatandaşları uyardı

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul'un farklı semtlerinde kuvvetli yağış olduğunu belirterek, su baskınlarına karşı dikkatli olunmasını istedi. Vali Gül ayrıca, motosiklet gibi ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmaması uyarısında bulundu.

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