Dolar
17.96
Euro
18.34
Altın
1,789.28
ETH/USDT
1,696.00
BTC/USDT
23,022.00
BIST 100
2,798.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri’de Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde katılımcılara hitap ediyor.
logo
Gündem

İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul'un batısında süren gök gürültülü sağanağın öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 10.08.2022
İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trablus Büyükelçisi Yılmaz'dan Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu hakkında açıklama
Tekirdağ'da sağanak etkili oldu
SGK'den 91 milyon lira emzirme ödeneği
Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da sağanak etkili oldu

İstanbul'un batısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde sağanak uyarısı

Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde sağanak uyarısı

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti

Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet