Dolar
8.90
Euro
10.34
Altın
1,730.93
ETH/USDT
2,986.60
BTC/USDT
43,101.00
BIST 100
1,395.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51,19 seviyesinde

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 51,19 olarak ölçüldü.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 30.09.2021
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51,19 seviyesinde Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, ekim ayı ile başlayacak ve mayısa kadar devam edecek olan yeni yağışlı mevsime girilirken barajlardaki su seviyesinin artması bekleniyor.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 51,19 olarak ölçülürken, son 1 haftada yaşanan düşüş yüzde 1,19 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 21,84, Terkos'ta yüzde 56,53, Sazlıdere'de yüzde 24,94, Alibey'de yüzde 20,82, Büyükçekmece'de yüzde 46,46, Ömerli'de yüzde 80,38, Darlık'ta yüzde 51,13, Elmalı'da yüzde 61,79, Kazandere'de yüzde 7,4 ve Pabuçdere'de yüzde 3,07 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 444,68 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 498,22 milyon metreküp oldu.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,22 milyon metreküpten, 2,95 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı ise 633,98 milyon metreküp oldu.

İstanbul'da dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 3 milyon 24 bin metreküp oldu.

Şehirde, 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inen barajlardaki doluluk oranı, 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkmıştı.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 17 Mayıs tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 93,23, 2007'de yüzde 46,67, 2008'de yüzde 41,36, 2009'da yüzde 96,21, 2010'da yüzde 93,50, 2011'de yüzde 96,16, 2012'de yüzde 91,90, 2013'te yüzde 89,99, 2014'te yüzde 29,80, 2015'te yüzde 94,14, 2016'da yüzde 81,24, 2017'de yüzde 84,68, 2018'de yüzde 87,87, 2019'da yüzde 89,86, 2020'de ise yüzde 68,51 olarak gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından 'aşıların yan etkilerinin izlenmediği' iddiasına yanıt
Kovid-19 hastası genç kadın aşıyı ihmal etmenin pişmanlığını yaşıyor
Akademide Kovid-19 konulu makalelerde 'hakemsiz dergi' tartışması
Madrid, Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı
Bakan Bilgin ile işçi ve işveren sendikaları genel başkanlarından aşılanma çağrısı

Benzer haberler

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51,19 seviyesinde

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 51,19 seviyesinde

Trakya'daki 14 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 41'e geriledi