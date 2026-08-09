AROYA Cruises'ta çocuklara yönelik hazırlanan programlarda çocuklar gün boyunca bilim, sanat, spor ve takım çalışmalarına katılırken, sanal gerçeklik, teknoloji deneyimleri ve dijital oyunlar da belirli denge içinde sunuluyor.

İstanbul'u ana liman olarak kullanan kruvaziyer gemisinde çocuklar için dijital denge modeli AROYA Cruises'ta çocuklara yönelik hazırlanan programlarda çocuklar gün boyunca bilim, sanat, spor ve takım çalışmalarına katılırken, sanal gerçeklik, teknoloji deneyimleri ve dijital oyunlar da belirli denge içinde sunuluyor.

Helal yemek sertifikalı ve alkolsüz içecekler sunan Suudi Arabistan'ın ilk kruvaziyer markası AROYA Cruises'in İstanbul çıkışlı Doğu Akdeniz seferlerinde, çocuklara yönelik hazırlanan programlarda dijital teknolojiyi tamamen dışlamak yerine sanat, spor ve sosyal etkinliklerle dengeleyerek ekran bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

İstanbul'dan hareket ederek Marmaris, Bodrum, Kaş ve İskenderiye'yi ve başka bir turda Ege adalarını, farklı bir turda ise Kızıldeniz'i kapsayan rotada hizmet veren gemide, çocuklar yaş gruplarına göre hazırlanan kendilerine özel alanlarda zaman geçirebiliyor.

Yaklaşık 3 bin 300 yolcu kapasiteli gemide, bebeklerden gençlere farklı yaş grupları için tasarlanan oyun ve etkinlik alanları bulunuyor. Gün boyunca uzman ekipler eşliğinde gerçekleştirilen bilim, sanat, spor ve eğlence programları sayesinde çocuklar hem öğreniyor hem de sosyalleşiyor.

Çocuklar gün boyunca bilim, sanat, spor ve takım çalışmalarına katılırken, sanal gerçeklik (VR), teknoloji deneyimleri ve dijital oyunlar da belirli bir denge içinde sunuluyor.

Gemide çocuk kulüplerinin yanı sıra aquapark, zipline, yüksek ip parkuru, mini golf, tiyatro gösterileri ve aile etkinlikleriyle çocukların günün büyük bölümünü ekranlardan uzak geçirebilecekleri ortam oluşturuluyor.

Kruvaziyerin aile konsepti doğrultusunda çocuk kulüplerinde güvenlik ön planda tutuluyor. Çocuklar kayıt sistemiyle teslim alınıp ailelerine yine kimlik doğrulamasıyla teslim ediliyor.

Uzun yolculuklarda çocukların sıkılmaması için gün boyu farklı temalarda atölyeler düzenlenirken, akşam saatlerinde ise ailelerin birlikte katılabildiği müzikaller, sihirbaz gösterileri ve interaktif sahne programları gerçekleştiriliyor.

"Dijital oyunlarla geleneksel etkinlikler arasında dengeli bir program hazırlıyoruz"

AROYA Cruises Eğlence Operasyonları ve Ürün Geliştirme Müdürü Phil Knight, AA muhabirine, günümüz çocuklarının teknolojinin içinde büyüdüğünü, bunun yok sayılabilecek bir gerçek olmadığını söyledi.

Teknolojiyi tamamen yasaklamanın doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Knight, "Bugün 2-3 yaşındaki çocuklar bile tabletleri çok rahat kullanabiliyor. Biz bu gerçeği görmezden gelmiyoruz. Teknolojinin öğrenme açısından önemli katkıları olduğuna inanıyoruz ancak çocukları zaman zaman ekranlardan uzaklaştırıp sanat, el işi ve fiziksel aktivitelere yönlendirmek de istiyoruz. Bu nedenle dijital oyunlarla geleneksel etkinlikler arasında dengeli bir program hazırlıyoruz." diye konuştu.

Knight, çocukların telefon ya da tablet başında vakit geçirmesi yerine gemide sunulan deneyimlerin parçası olmalarını amaçladıklarını dile getirerek, "Çocukların telefonlarında rastgele içeriklerle vakit geçirmek yerine gemideki etkinliklere ve aile deneyimlerine katıldığını görmek bizim için gerçekten gurur verici." dedi.

Gemide aynı anda yaklaşık 400 çocuğa farklı etkinlik alanlarında hizmet verebildiklerini anlatan Knight, çocuklarla çalışan tüm personelin çocuk bakımı konusunda gerekli sertifikalara sahip olduğunu, ayrıca güvenlik ve adli geçmiş kontrollerinden geçirildiğini belirtti.

"Her etkinliğimiz kapsayıcı bir anlayışla tasarlanıyor"

Farklı ülkelerden gelen çocukların aynı etkinliklerde bir araya geldiğini, tüm programları kültürel çeşitliliği destekleyecek şekilde hazırladıklarını kaydeden Knight, "Her etkinliğimiz kapsayıcı bir anlayışla tasarlanıyor. Böylece çocuklar birlikte eğlenirken farklı kültürleri tanıyor, farklı yaşam biçimlerini ve öğrenme yöntemlerini keşfediyor. Bu çeşitlilik AROYA olarak en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor." ifadelerini kullandı.

Gemide genç misafirler için de ayrı programlar hazırlandığını anlatan Knight, PlayStation oyun alanları, bilardo masaları, podcast hazırlama atölyeleri ve teknoloji odaklı etkinliklerin özellikle gençlerden ilgi gördüğünü belirtti.

Knight, deniz ve liman günleri arasında çocuk programları açısından büyük farklılık bulunmadığına işaret ederek, şunları söyledi:

"İster denizde ister limanda olalım, çocuklara ve ailelere her gün zengin içerikli bir program sunmaya çalışıyoruz. Hiçbir günün birbirinin aynısı olmasını istemiyoruz. Her gün yeni bir deneyim yaşayabilecekleri, farklı etkinliklerle karşılaşabilecekleri bir ortam hazırlıyoruz. Sadece eğlence sunmayı hedeflemiyoruz. Çocukların yeni beceriler edinmesini, daha önce hiç denemedikleri etkinliklerle tanışmasını istiyoruz. Eve döndüklerinde burada öğrendikleri bir aktiviteyi tekrar yapmak istemeleri ve yeni ilgi alanları kazanmaları bizim için en büyük başarı."

"Bu seyahat hem çocuklarımız hem de bizim için unutulmaz bir aile tatiline dönüştü"

Rus yolculardan Timofei Beneduik de ilk kruvaziyer deneyimlerinden çok keyif aldıklarını dile getirdi.

Gemide günün her saatine yayılan çok sayıda ilgi çekici etkinlik bulunduğunu anlatan Beneduik, şunları kaydetti:

"Geminin teknik gezi turuna da katıldık. Özellikle çocuklarım, geminin teknik altyapısını ve böylesine büyük bir kruvaziyerin nasıl yönetildiğini yakından görme fırsatı bulduğu için çok heyecanlandı. Bu onlar için unutulmaz bir deneyim oldu. AROYA'da yemeklerden eğlence programlarına kadar her şeyden çok memnun kaldık. Özellikle sanal gerçeklik deneyimi oğullarımın en sevdiği etkinlik oldu. Bu seyahat hem çocuklarımız hem de bizim için unutulmaz bir aile tatiline dönüştü."

"Aile olarak kendimizi çok rahat hissettik"

Türk yolculardan Muhammet Fatih Karan ise 2 yaşındaki çocuklarıyla tatile çıkarken endişeleri olduğunu ancak gemide bu kaygılarının kısa sürede ortadan kalktığını ifade etti.

Gemide çocuklara yönelik alanların ailelere büyük rahatlık sağladığını belirten Karan, "İki yaşında çocuğumuz istediği zaman istediği yerde çok güzel vakit geçirdi. Çocuklar için hazırlanan alanlar oldukça güvenliydi ve sürekli etkinlik vardı. Bu da aile olarak bize büyük rahatlık sağladı. Personel son derece nazik davranıyor. Çocuğumuz geminin birçok alanını rahatça keşfetti, biz de aile olarak kendimizi çok rahat hissettik." şeklinde konuştu.