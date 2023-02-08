İstanbul'dan deprem bölgelerine yardımlar sürüyor
İstanbul'daki bazı ilçe belediyelerince, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından toplanan acil ihtiyaç malzemeleri, tırlara yüklenerek bölgeye gönderiliyor.
İstanbul
Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa Vakfı seyyar aşevi, depremin merkezi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitmek üzere yola çıktı.
Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, seyyar aşevinin uğurlanması sırasında yaptığı konuşmada, millet olmanın böyle zor zamanlarda belli olduğunu belirterek, "Depremle ilgili oradaki hayatın bir an önce herkes elinden geldiğince üstün bir gayret içinde." dedi.
Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de lojistik destekleri kaymakamlıkla birlikte hızlı bir şekilde yürüttüklerini, 20'ye yakın malzeme tırını bölgedeki depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderdiklerini söyledi.
Seyyar aşevi ile 22 kişilik ekip de Kahramanmaraş'a hareket etti. Aşevi günde 3 öğün 10 bin kişinin yemek ihtiyacını karşılayacak.
Beylikdüzü Belediyesi Nefes Arama-Kurtarma ekibi ise deprem bölgesinde enkaz altında kalan çok sayıda kişiyi kurtardı.
Öte yandan afet bölgesine gönderilen çadır ve temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak için aralarında minibüs, kamyon, otomobil, kamyonet, lowbet, ekskavatör, beko loder ve vinç de bulunan çok sayıda araç bölgeye hareket etti.
Çekmeköy Belediyesinin başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, iş makineleri ve mobil jeneratörler AFAD koordinasyonunda afet bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Belediye, hasta nakil ambulansları ve sağlık personellerini de bölgeye sevk ediyor.
Günlük 2 bin 500 ekmek gönderilecek
Ümraniye'de faaliyet gösteren fırınların, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Kaymakamlığı aracılığıyla deprem bölgesine 15 gün boyunca günlük 2 bin 500 ekmek göndereceği öğrenildi.
Belediye bünyesinde faaliyet gösteren arama ve kurtarma birimi Hatay'da çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca ilçede bulunan kapalı pazar alanında toplanan yardım malzemelerinin de tırlarla bölgeye sevkiyatı sürüyor.
22 tır yardım malzemesi gönderildi
Üsküdar Belediyesi, AFAD'ın yaptığı öncelik listesine göre hazırlanan 22 tır yardım kolisini afet bölgesine sevk etti. Belediye, Hatay İskenderun'da kurduğu mobil aşevi ile de sıcak yemek dağıtıyor.
Rus gençler de yardım çalışmalarına katıldı
Maltepe Belediyesinin başlattığı yardım çalışmalarına Rus gençler de katıldı. Lana ve Nataly adlı gençler, her yardımın değerli olduğunu, bu alanda herkesin birlik içinde hareket ettiğini belirtti.
"Dayanışma İyileştirir" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında toplanan yardım malzemeleri, ürün çeşidine göre ayrıştırılıp paketlenerek tırlara yüklenip, deprem bölgesine gönderiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.