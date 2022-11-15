Dolar
18.61
Euro
19.37
Altın
1,778.20
ETH/USDT
1,275.00
BTC/USDT
16,918.00
BIST 100
4,611.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyoğlu’ndaki İstiklal Caddesi'nde terör saldırısının meydana geldiği alandan yayındayız KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen törende konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi
logo
Gündem

İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 58'i taburcu edildi, 23'ünün tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlardan 58'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 6'sı yoğun bakımda olmak üzere 23'ünün tedavisinin ise sürdüğünü belirtti.

Yusuf Soykan Bal   | 15.11.2022
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 58'i taburcu edildi, 23'ünün tedavisi sürüyor

Ankara

Bakan Koca, saldırıda yaralanan 81 kişinin sağlık durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavisi tamamlanıp taburcu olan yaralıların sayısı 58'e ulaştı. Tedavisi devam eden 17 yaralı serviste, 6 hasta ise halen yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız sizlere iyi haberler verebilmemiz için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Teröre destek veren ülkeler var
İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 58'i taburcu edildi, 23'ünün tedavisi sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan bazı liderlerle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Bali'de MIKTA Liderler Zirvesi yapıldı
STK'lerden İstanbul'daki terör saldırısını kınayan ortak açıklama

Benzer haberler

İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 58'i taburcu edildi, 23'ünün tedavisi sürüyor

İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 58'i taburcu edildi, 23'ünün tedavisi sürüyor

Hollanda'da belediye binasına, Türkiye'ye destek için Türk bayrağı asıldı

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden New York Times'a kınama:

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının tanığı yaşadıklarını anlattı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının tanığı yaşadıklarını anlattı
İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden baba kızın cenazeleri Adana'da defnedildi

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden baba kızın cenazeleri Adana'da defnedildi
Bakan Soylu'dan saldırıda hayatını kaybeden anne ile kızın ailesine taziye ziyareti

Bakan Soylu'dan saldırıda hayatını kaybeden anne ile kızın ailesine taziye ziyareti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet