İstanbul'daki terör saldırısında yaralananlardan 13'nün tedavisi sürüyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananlardan 13'ünün tedavisinin devam ettiğini bildirdi.
Ankara
Bakan Koca, saldırıda yaralanan 81 kişinin sağlık durumlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "81 yaralıdan 13'ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8'inin durumu orta, 3'ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: 81 yaralıdan 13’ünün tedavisi halen devam ediyor. Durumları ağır olan 2 yaralı yoğun bakımda. Serviste olan 11 yaralıdan 8’inin durumu orta, 3’ünün durumu iyi. Sizlere iyi haberler vermek için elimizden geleni yapıyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 17, 2022