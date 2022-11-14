Dolar
18.60
Euro
19.18
Altın
1,762.35
ETH/USDT
1,280.00
BTC/USDT
17,083.00
BIST 100
4,553.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden baba kızın cenazeleri Adana'da defnedildi

Törene, saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen anne Mevlüdiye Meydan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.

Sezgin Pancar, Eren Bozkurt   | 14.11.2022
İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden baba kızın cenazeleri Adana'da defnedildi

Adana

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ile 9 yaşındaki kızı Ecrin'in cenazeleri, Adana'da toprağa verildi.

Kardeşinin nişanı için gittiği İstanbul'da dün meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren 34 yaşındaki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Yusuf Meydan ile kızı Ecrin'in Türk bayrağına sarılı naaşları, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evlerinin önünden helallik alınmasının ardından tören için Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Buradaki törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Süleyman Elban ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Meydan'ın aynı saldırıda yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen eşi Mevlüdiye ile annesi Fatma Meydan ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından baba kızın cenazeleri, burada toprağa verildi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen terör saldırısında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanı Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in de arasında olduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş, Meydan'la aynı kurumda çalışan karısı Mevlüdiye'nin de aralarında bulunduğu 81 kişi yaralanmıştı. Mevlüdiye Meydan tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Meydan'ın, kardeşi Uğur Meydan'ın 12 Kasım'daki nişanı için eşi ve kızı Ecrin'le İstanbul'a gittiği, ailenin 5 yaşındaki kızları Derin'i ise Adana'da yakınlarına bıraktığı öğrenilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'daki terör saldırısında öğretmen kızını ve torununu kaybetti
Anadolu Yayıncılar Derneği'nden New York Times'a kınama:
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının tanığı yaşadıklarını anlattı
Patrik Bartholomeos'tan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı
Saldırıda hayatını kaybeden Topkara çifti çocuklarını halalarına emanet ederek gezmeye çıkmış

Benzer haberler

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden New York Times'a kınama:

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden New York Times'a kınama:

Patrik Bartholomeos'tan İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

Saldırıda hayatını kaybeden Topkara çifti çocuklarını halalarına emanet ederek gezmeye çıkmış

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden baba kızın cenazeleri Adana'da defnedildi

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden baba kızın cenazeleri Adana'da defnedildi
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı, huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı, huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak
Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır

Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet