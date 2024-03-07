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İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının ardından yurt dışına çıkan sürücü ile annesinin ABD'den iadesi istendi

Adalet Bakanı Tunç, "Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir." dedi.

Serdar Açıl  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının ardından yurt dışına çıkan sürücü ile annesinin ABD'den iadesi istendi

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından yurt dışına çıktıkları belirlenen sürücü ile annesinin Türkiye'ye iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakının ABD makamlarına iletildiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Mart'ta Eyüpsultan'da meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Kazanın ardından 18 yaşından küçük olan T.C. hakkında "taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ve annesi şüpheli Eylem T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiğini kaydeden Bakan Tunç, şu bilgiyi paylaştı:

"2 Mart 2024'te saat 03.50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir.

Mısır Interpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de Interpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir."

İade süreci ve adli soruşturmanın titizlikle takip edildiğini bildiren Tunç, kazada hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.


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İstanbul'daki ölümlü trafik kazasının ardından yurt dışına çıkan sürücü ile annesinin ABD'den iadesi istendi
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