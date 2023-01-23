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İstanbul'daki narkotik operasyonlarında 613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 2023 yılının ilk 3 haftasında düzenlenen narkotik operasyonlarında 613 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, 315 kişi tutuklandı.

Uğur İslamoğlu   | 23.01.2023
İstanbul'daki narkotik operasyonlarında 613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Fotoğraf: Uğur İslamoğlu/AA

İstanbul

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Fatih, Büyükçekmece, Esenyurt, Ümraniye, Bağcılar, Beşiktaş, Başakşehir, Silivri, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde 1-21 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 3 bin 916 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 613 kilo 250 gram uyuşturucu, 7 otomatik tabanca, 4 tabanca, 59 tabanca mermisi, 1 tüfek ve 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 bin 916 zanlıdan 315'i tutuklandı.

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