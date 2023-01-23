İstanbul'daki narkotik operasyonlarında 613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da 2023 yılının ilk 3 haftasında düzenlenen narkotik operasyonlarında 613 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, 315 kişi tutuklandı.
İstanbul
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Fatih, Büyükçekmece, Esenyurt, Ümraniye, Bağcılar, Beşiktaş, Başakşehir, Silivri, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar ilçelerinde 1-21 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda 3 bin 916 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 613 kilo 250 gram uyuşturucu, 7 otomatik tabanca, 4 tabanca, 59 tabanca mermisi, 1 tüfek ve 9 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 3 bin 916 zanlıdan 315'i tutuklandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.