Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney, Ordu-Giresun Havalimanında törenle karşılanıyor.
logo
Gündem

İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dönüş yoğunluğu devam ediyor

İstanbul ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Kurban Bayramı tatili dönüşünde yolcu ve sefer yoğunluğu yaşanıyor.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 25.07.2021
İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dönüş yoğunluğu devam ediyor

İstanbul

9 günlük bayramı memleketlerinde, yurt içi ve dışındaki tatil merkezlerinde geçirenler, sabah saatlerinden itibaren tarifeli seferlerle İstanbul'a dönüş yapmaya başladı.

Bayram tatilinin bitmesine 1 gün kala kentteki 2 havalimanının özellikle iç hatlar terminallerinde yolcu hareketliliği yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda bagaj bantları ile terminal çıkış kapılarında yoğunluk gözleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İGA hijyen timleri, yolculara maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuyor.

İstanbul Havalimanı'nda dün 1061 uçuş ile 148 bin 337 yolcunun seyahat ettiği belirtildi. Türk Hava Yollarının (THY), bugün 1394 sefer ve 210 bin üzeri yolcu sayısı ile pandemi döneminin en yüksek sefer ile yolcu sayısına ulaşması bekleniyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı rekor kırdı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, dün toplam 667 sefer icra edilirken hava trafiğinin 340’ı geliş, 327'si ise gidiş seferleri olarak kayıtlara geçti.

Havalimanında, dün 106 bin 463 yolcuya hizmet verildi. Böylece, pandemi dönemi ile 2021'in en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldı.

Bugün de yoğunluk beklenen havalimanında planlanan uçuş sayısı 690 olarak açıklandı. Havalimanında, geliş için planlanan uçuşun 353, gidiş için ise 337 olduğu bildirildi.







Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaklaşık 23 milyon kişi henüz Kovid-19 aşısının herhangi bir dozunu yaptırmadı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 12 bin 381 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de son 24 saatte 528 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Benzer haberler

İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dönüş yoğunluğu devam ediyor

İstanbul'daki havalimanlarında Kurban Bayramı tatili dönüş yoğunluğu devam ediyor

Sabiha Gökçen'deki kazanın raporu tamamlandı

THY pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşacak

THY'nin 255. destinasyonu Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehri oldu

THY'nin 255. destinasyonu Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısındaki Aktau şehri oldu
THY, ağustos ayında yolcularını 254 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

THY, ağustos ayında yolcularını 254 destinasyona ulaştırmayı planlıyor
İstanbul Havalimanı günlük 979 uçuşla Avrupa'da zirvede

İstanbul Havalimanı günlük 979 uçuşla Avrupa'da zirvede